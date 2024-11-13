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Hobi için 10 tane almıştı işler büyüdükçe büyüdü şimdi bine yakın var! Kendi işinin patronu olup çiftlik kurdu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.11.2024 10:37
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Asıl mesleği elektrik ustası olan Hakkari Yüksekova'da yaşayan 3 çocuk sahibi bir baba, hobi olarak başladığı işinde kendi patronu oldu. 10 tane tavuk alıp hem çocuklarına yumurta temin eden hem de komşulara satan baba zamanla işleri büyüttü tavuk çiftliği kurdu.

İlçe merkezinde yaşayan ve ailesinin geçimini sağlamak için inşaatlarda elektrik ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Fatih Yüksekova, 3 yıl önce hobi amaçlı 10 tavuk alarak bakmaya başladı.

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İŞLER İYİ GİDİNCE KÖYÜNE YERLEŞTİ

İŞLER İYİ GİDİNCE KÖYÜNE YERLEŞTİ

Evinin yumurta ihtiyacını karşılayan ve bu arada da komşularına yumurta satan Yüksekova, işlerinin iyi gitmesi üzerine hayvan sayısını artırmaya ve köyüne yerleşme kararı aldı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve akrabalarının yaşadığı Suüstü köyüne yerleşip tavuk çiftliği kuran Yüksekova, tavuk sayısını da kısa sürede bine çıkarmayı başardı.

‘TAVUKLARI DOĞAL ORTAMDA BESLİYORUM’

‘TAVUKLARI DOĞAL ORTAMDA BESLİYORUM’

Elektrik ustalığı işini bırakıp, yaklaşık 3 yıldır ailesi ile birlikte köyde organik yumurta üretimi yapan Yüksekova, hem işinden hem de kazancından oldukça memnun.

Yıllarca inşaatlarda çalıştığını ancak şimdi kendi işini yaptığını söyleyen Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük 800-850 civarında yumurta aldığını belirtti.

"HOBİ OLARAK BAŞLADIM"

"HOBİ OLARAK BAŞLADIM"

Organik yumurtaları müşterilerine ve marketlere sattığını anlatan Yüksekova, "2000 yılından beri elektrik işleriyle uğraşıyordum. 2015 yılında Kocaeli'ne gittim. Burada bir süre elektrik işlerinden çalıştım. Daha sonra kendi memleketime döndüm. Tavuk çiftliğini kurduktan sonra ise köyüme yerleştim. Hobi olarak başladığım işimi kısa sürede büyütmeyi başardım. Organik yumurta satarak geçimimizi sağlıyorum. Tavukları doğal ortamda besliyorum. Tavuklardan elde ettiğim yumurtaları da müşterilerime sunuyorum. 10 tavukla hobi olarak başladığım bu işten şu an bine yakın tavuğumuz var. İnsanların kaliteli yumurta yiyebilmesi için elimden geleni yapıyorum. 20 yıl boyunca elektrik işleri yaptım ancak şu an kendi köyümde kendi işimin başında durmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik tavuk patron
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