Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Kasım ayında motorin ve benzine gelen peş peşe indirimlerden sonra yeni bir zam dalgası geliyor. 1 Aralık'ta pompaya yansıması beklenen ÖTV düzenlemesi, benzin ve motorin fiyatlarını yeniden yükseltecek.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM!

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, kasım ayında motorinin litresinin 101 TL 70 kuruşu görerek tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsattı.

Son gelen indirimlerle birlikte motorin şu anda ortalama 85 TL 80 kuruş seviyesinde. Aydilek’in aktardığına göre yeni haftada yapılması beklenen ÖTV zammıyla birlikte motorinin litre fiyatı yeniden 90 TL sınırına dayanacak.

Sürücüler, aralık ayının ilk günüyle birlikte akaryakıt bütçelerini yeniden yukarı yönlü revize etmek durumunda kalabilir.