Ev sahiplerinden kiracılara, bina yöneticilerinden iş yeri sahiplerine kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni yangın düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi. 2007 yılından bu yana uygulanan mevzuatı değiştiren yeni Bina Yangın Yönetmeliği, 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2028'de uygulanmaya başlanacak 148 maddelik düzenleme, konutlardan iş yerlerine kadar birçok yapıda yeni güvenlik yükümlülükleri getiriyor.

YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan yönetmelik, binaların yalnızca inşaat aşamasındaki yangın güvenliği koşullarını değil, kullanım, bakım ve denetim süreçlerini de kapsıyor. Düzenlemeyle özellikle 30,50 metreyi aşan binalar ile 200'den fazla kişinin bulunduğu yapılara yönelik yeni güvenlik şartları getiriliyor.

Bu kapsamda bazı binalarda zorunlu tadilat yapılması, acil durum ekiplerinin oluşturulması ve düzenli yangın tatbikatları gerçekleştirilmesi gerekecek. Ayrıca yangın güvenliği şartlarını karşılamayan yapılara inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ruhsatı verilmeyecek.

ZORUNLU OLACAK

Eski yönetmeliğe uygun yangın önlemlerini almış mevcut binalardan genel olarak ek masraf veya tadilat istenmeyecek. Ancak yüksekliği 30,50 metreyi aşan mevcut konutlarda otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi kurulması, standartlara uygun taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması zorunlu olacak. Tescilli tarihi yapılarda ise mevcut önlemler yeterli kabul edilecek.

İlave yangın güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü mevcut binalara, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl süre tanınacak. Söz konusu yükümlülüklerin 1 Ocak 2029'a kadar yerine getirilmesi gerekecek.

200'DEN FAZLA KİŞİNİN YAŞADIĞI SİTELERDE İLK YARDIM EKİPLERİ OLUŞTURULACAK

Kat mülkiyetine tabi binalarda yangın güvenliği tedbirlerinin kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında bina yöneticileri sorumluluk üstlenecek. Yangın güvenliği için ayrılan kaynaklar başka amaçlarla kullanılamayacak.

Ayrıca 200'den fazla kişinin yaşadığı sitelerde, 30,50 metreden yüksek konutlarda ve 50'den fazla kişinin bulunduğu konut dışı yapılarda söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri oluşturulacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ NOKTALARINA SINIRLAMA

Yeni yönetmelikle kapalı otoparklardaki elektrikli araç şarj sistemlerine ilişkin kapasite sınırları da belirlendi. Doğrudan dışarıya giriş ve çıkışı bulunan otopark katlarında kapasitenin yüzde 20'sine, diğer katlarda ise yüzde 10'una kadar şarj sistemi kurulması esas olacak. Bu oranların aşılması için itfaiyenin uygun görüşü alınabilecek.

Elektrikli araç şarj sistemlerinin bulunduğu otoparklarda yangının diğer alanlara yayılmasını önleyici tedbirler alınacak. Acil durumlarda şarj sisteminin elektrik bağlantısını kesebilecek bir buton bulundurulacak.

Binalara entegre güneş enerjisi sistemlerinde de acil durum devre kesicileri kullanılacak. Sistemin yerleşim planlarının bulundurulması ve acil müdahale için gerekli erişim koşullarının sağlanması gerekecek.

Yönetmelik kapsamında yılda en az bir kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılacak. Kaçış yollarına ve yangın merdivenlerine eşya bırakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek, toplu yapılarda kat tahliye planları görünür yerlere yerleştirilecek. Periyodik denetimlerini yaptırmayan, güncel yangın güvenlik raporu almayan ve eksiklerini gidermeyen bina sahipleri ile yöneticiler hakkında ağır yasal işlemler uygulanacak.