Hükümet 10 binden fazla personel alacak... KPSS şartı ve yaş sınırı yok... Can kurtarandan veri uzmanına kadar kadro açıldı!

Hükümet kamuya personel alımına başladı. 7 bakanlığın da bulunduğu 27 kuruma toplamda 13 bin 208 kişi alınacak. Başvuru süreçlerinin başladığı bu dönemde her bakanlığın farklı bir başvuru süreci olacak. Başvurunun detaylarına ise İŞKUR üzerinden başvurulabilir.