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Hükümet 10 binden fazla personel alacak... KPSS şartı ve yaş sınırı yok... Can kurtarandan veri uzmanına kadar kadro açıldı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.10.2024 08:09
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Dönerci, veri uzmanı, sekreter, garson... Hükümet kamuya personel alımına başladı. İçerisinde 7 bakanlığın da bulunduğu 27 kuruma toplamda 13 bin 208 personel alınacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kura ile 275 personel alınacak. Peki başvuru şartları neler? Hangi bakanlık kaç kişiyi alacak? İşte detaylar...

Hükümet kamuya personel alımına başladı. 7 bakanlığın da bulunduğu 27 kuruma toplamda 13 bin 208 kişi alınacak. Başvuru süreçlerinin başladığı bu dönemde her bakanlığın farklı bir başvuru süreci olacak. Başvurunun detaylarına ise İŞKUR üzerinden başvurulabilir.

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KPSS ŞARTI VE YAŞ SINIRI YOK... KAMUYA 10 BİNDEN FAZLA PERSONEL ALINACAK

KPSS ŞARTI YOK!

KPSS ŞARTI YOK!

Pideciden garsona can kurtarana kadar Meclis'e kura ile 275 personel alınacak. Üstelik KPSS şartı aranmıyor ve yaş sınırı yok. Tek şart emekli olunmaması.

İŞTE PERSONEL ARAYAN BAKANLIKLAR...

İŞTE PERSONEL ARAYAN BAKANLIKLAR...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı kurumlarında 2 bin 390 personele ihtiyaç duyuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı engelli ve eski hükümlüler için 8 kişilik kontenjan açtı.

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdürü yardımcılığı için 400 kişilik kontenjan açtığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı 100 müfettiş yardımcısı için kontenjan açtığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı: 69

İçişleri Bakanlığı: 23

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 15

EN ÇOK UZMAN ERBAŞ ALINACAK

EN ÇOK UZMAN ERBAŞ ALINACAK

9 bin 690 uzman erbaş alınacak olan Jandarma ve Sahil ve Güvenlik Akademisi en fazla personel alan kurum oldu.

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR personel alımı
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