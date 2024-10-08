'Hükümet bu rakamda ısrarcı' diyerek asgari ücret beklentisini söyledi! 'O zammı vermeyecekler'

Hem asgari ücretle çalışanları hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren '2025'te asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuyla ilgili her gün yeni bir açıklama geliyor. Her uzman farklı bir oran verse de bu sene asgari ücrete yapılacak zammın gerçekleşen enflasyona göre değil beklenen enflasyona göre yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili Simge Fıstıkoğlu'nun Youtube kanalına konuk olan ekonomist Dr. Murat Kubilay yeni asgari ücretle ilgili beklentisini açıkladı. 'hükümet bu rakamda ısrarcı' diyen Kubilay, 'Baktılar toplumsal tepki fazla bunun üzerine biraz daha konulabilir' dedi.
Ekonomist Dr. Murat Kubilay, Simge Fıstıkoğlu'nun "Sizce asgari ücrete nasıl bir zam yapılır, yapılmalı?" sorusuna şu yanıtı verdi;
Direkt söyleyeyim. Gerçekleşen değil beklenenen enflasyona göre zam yapmaya bayağı meyilliler. O enflasyon hedefi tutmayacağı için de belli bir üstüne koyma ihtiyacı da hissedecekler.
Ama benim gördüğüm % 23-24 gibi bir zamla 21 bin lira gibi bir asgari ücreti sanki ekonomi yönetimi gözüne kestirmiş gibi. Baktı ki son birkaç ay yıllık enflasyon beklenenin de üstünde geldi ve toplumsal tepki fazla birazcık daha bunun üstüne konabilir.
Bu yıl sonu enflasyon kabaca % 42-44-45 gibi kapanacak. O zammı vermeyecekler gibi gözüküyor. Bunu da ben bir tahminden öte o kadar ısrarla söyledikleri için buraya yansıtıyorum. Nedeni de şu bakın, 2024 yıl içerisinde defaatle yıl ortası zam yapmayacağız dediler ve yapmadılar. Biliyorsunuz son anda Cumhurbaşkanı devreye giriyor öyle bir görüntü veriliyordu.