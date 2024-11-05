'Hükümetin niyeti belli oldu' dedi... 2025 yılındaki asgari ücretin belirlenmesine sayılı gün kaldı! Aziz Çelik zam senaryolarını canlı yayında anlattı!

2025 ocak ayında tüm maaşlar belli olacak. Özel sektörde çalışanların maaşlarını da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için tahminler yapılmaya devam ediliyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi maaş zammı konuşmaları son sürat devam ediyor.
Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesi ile yıl sonu enflasyonun yüzde 43 civarında geleceğine ise uzmanlar kesin gözüyle bakmaya başladı. Asgari ücretli ise 2024 yılı temmuz ayında ara zam alamadığı için reel olarak maaşı 12 bin lira seviyesine kadar düştü.
Alım gücünün düştüğünü belirten asgari ücretli ise ocak ayı zammında kaybettiği parasını cebine geri koymak istiyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılar ile bir aradayken "asgari ücret için yüzde 25 zam" dediği iddiası, işveren kanadının yüzde 25'e sıcak baktığına dair açıklamaları sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında hangi oranlar üzerinde durulacağı belli olmaya başladı.
SZC TV'nin canlı yayınında asgari ücret için açıklamalarda bulunan Sosyal Politikalar Uzmanı Aziz Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, asgari ücretin 'genel ücret' gibi olduğunu söyledi.
Çalışanları doğrdudan etkileyen bir ücret konuşulduğu için geçim düzeyinde bir oranın konuşulması gerektiğini söyleyen Çelik, "Açlık sınırı şu an itibarıyla 21 bin lirayı geçti; yoksulluk sınırı 65 bin lirayı geçmiş vaziyette. Dolayısıyla konuşulacak miktarların çok üzerinde miktarlar" dedi.
Çelik, geçmiş dönemde asgari ücrete yapılan zam tablosunu paylaştı. Geçmiş dönemdeki asgari ücrete yapılan zam oranlarının tablosu şu şekilde: