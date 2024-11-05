'Hükümetin niyeti belli oldu' dedi... 2025 yılındaki asgari ücretin belirlenmesine sayılı gün kaldı! Aziz Çelik zam senaryolarını canlı yayında anlattı!

Çalışanları doğrdudan etkileyen bir ücret konuşulduğu için geçim düzeyinde bir oranın konuşulması gerektiğini söyleyen Çelik, "Açlık sınırı şu an itibarıyla 21 bin lirayı geçti; yoksulluk sınırı 65 bin lirayı geçmiş vaziyette. Dolayısıyla konuşulacak miktarların çok üzerinde miktarlar" dedi.