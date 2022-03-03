İçinde yok yok! Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına 'yaptırım' şoku: Almanya el koydu...

Dünyanın en pahalı yatları arasında gösterilen zbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata Almanya tarafından el konuldu. 65 kabin bulunan yatta 120 kişi aynı anda konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.

Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına 'yaptırım' şoku

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg limanında el koydu.

EKİMDEN BU YANA TERSANEDEYDİ Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss'ın tersanesinde bulunuyordu.

2016'DA 600 MİLYON DOLARA SATIN ALDI Haberlerde, Usmanov'ın "Dilbar" adlı yatı 2016'da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.