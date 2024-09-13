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İhtiyaç kredisinde faiz oranları düştü... İşte 100 bin liranın geri ödemesi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.09.2024 13:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Merkez'in verisine göre, 6 Eylül haftasında, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,3'e geriledi. Peki en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar ve 100 bin liranın geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Merkez'in verilerine göre, 6 Eylül haftasında, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,3'e geriledi.

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Uygun faizli kredi arayışına devam eden vatandaşlar bankaların sunduğu faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 100 bin TL'nin geri ödemesi...

12 ay vadeli 100 bin TL kredi için faiz oranı ve toplam geri ödeme ne kadar oldu?

12 ay vadeli 100 bin TL kredi için faiz oranı ve toplam geri ödeme ne kadar oldu?

İşte bankaların faiz oranları ve getirisi...

Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)

Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,68

Aylık Taksit: 11.983 TL

Toplam Ödeme: 144.454 TL

Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli Kredi)

Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Aylık Taksit: 11.736,85 TL

Toplam Ödeme: 141.417,20 TL

ON Dijital (ON Dijital İhtiyaç Kredisi)

ON Dijital (ON Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,69

Aylık Taksit: 11.154 TL

Toplam Ödeme: 134.506 TL

Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi faiz
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