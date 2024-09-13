İhtiyaç kredisinde faiz oranları düştü... İşte 100 bin liranın geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Merkez'in verilerine göre, 6 Eylül haftasında, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,3'e geriledi.
Uygun faizli kredi arayışına devam eden vatandaşlar bankaların sunduğu faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 100 bin TL'nin geri ödemesi...
İşte bankaların faiz oranları ve getirisi...
Faiz Oranı: Yüzde 4,68
Aylık Taksit: 11.983 TL
Toplam Ödeme: 144.454 TL
Faiz Oranı: Yüzde 4,39
Aylık Taksit: 11.736,85 TL
Toplam Ödeme: 141.417,20 TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 11.154 TL
Toplam Ödeme: 134.506 TL