İhtiyaç kredisinde faiz oranları düştü... İşte 100 bin liranın geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Merkez'in verilerine göre, 6 Eylül haftasında, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,3'e geriledi.

Uygun faizli kredi arayışına devam eden vatandaşlar bankaların sunduğu faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 100 bin TL'nin geri ödemesi...

12 ay vadeli 100 bin TL kredi için faiz oranı ve toplam geri ödeme ne kadar oldu?