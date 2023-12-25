İkinci el araçta rota oraya çevrildi, ezber bozuldu! Nöbetçi noterler doldu taştı: 'Şimdi doktor kızıma alıyorum'

Araçlardaki hasar kaydı kimine göre avantaj kimine göre ise dezavantaj. Bazı sürücüler az hasarlı ya da tramer kaydı az olan araç bakıyor. Çünkü olası bir trafik kazasında daha fazla üzülmemek için. Özellikle lüks ve yüksek model araçlarda hasar oranı ciddi oranda fark ediliyor. Örneğin 2022 model bir aracın hiçbir hatası filan bulunmuyor. Fiyatı da 2 milyon 400 bin TL. Eğer tek bir değişeni olsaydı yüzde 30 oranında fiyatında düşüş olacaktı.