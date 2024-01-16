İkinci el elektrikli araç alacaklar dikkat! Kafalar karışık, herkes bu soruyu soruyor

"ŞASEDE BİR HASAR VARSA..."

Otomotiv uzmanı Mustafa Tütünoğlu, "Yüksek voltaj batarya grubu var. Modeline göre, almak istediğiniz güce göre 900 volta göre çıkan elektriksel güçler var. Bu da insan hayatı için çok da tehlikeli. Gözün atlayabileceği bir hasar varsa şase de bunun batarya grubuna getireceği basınç, gerçekten hayati kazalara ve risklere sebebiyet verecek durumda. Bizlere daha çok görev düşüyor. Biz artık ekspertiz değil bilinçlendirme de yapacağız. Tabii özel bir donanımla bataryanın şarj tutma durumunu da raporlamak mümkün" diye konuştu.