İlave İstihdam Finansman Desteği bugün (30 Haziran) başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bilgileri Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamıştı. Peki İlave İstihdam Finansman Desteği başvuruları ne zaman? İlave İstihdam Finansman kredisinden kimler yararlanabilir? İşte ayrıntılar...

İlave İstihdam Finansman Desteği'nden hangi firmalar yararlanacak?

Ekonomi Reform Paketi takvimi işliyor. İlave İstihdam Finansman Desteği'nin 30 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Likidite sorunu olan mikro ve küçük ölçekli firmalara yönelik istihdama kattıkları her ilave kişi için KGF kefaleti ile 100 bin TL'lik kredi imkanı verilecek.

Kredinin en fazla limitinin 500 bin TL tutarında(ilave 5 istihdam) olacağı bildirildi. Öte yandan 24 ay vadeli sağlanacak bu kredi 6 ay geri ödemesiz olacak.

İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmalar, istihdama kazandırdıkları her 1 kişi için 12 ay süre boyunca ödemiş olduğu sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden azalacak.