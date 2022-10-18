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İmar affı çıkacak mı? 2022 İmar affı ne zaman çıkacak, hangi tarihte? İmar barışı son dakika gelişmeleri!

18.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmar affı ya da daha çok kullanılan adıyla imar barışı yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Çok sayıda bölgede yapı kayıt belgesi mağduriyeti yaşayan kişiler "İmar affı var mı, çıkacak mı?" gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorgulamaya devam ediyor. Kaçak yapı, yapı kayıt belgelerinin onaylanmaması gibi sorunlar sebebiyle son durum merak konusu oldu. Peki, imar affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte, 2022 imar barışı teklifi ve içeriği ile ilgili detaylar...

İmar affı yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bilinsiği üzere İmar barışı ile ilgili TBMM'ye sunu8lan teklifte 30 Temmuz öncesi ruhsatsız olarak yapılan kaçak yapılar için yeni bir af düzenlemesi uygulaması istenildi. İmar affı nedir, çıktı mı, çıkacak mı gibi sorular internette araştırılıyor. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından hazırlanan imar barışı teklifi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, 2022 imar affı ne zaman çıkacak?

İMAR AFFI ÇIKACAK MI 2022?

İmar affı ile ilgili BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye teklif sunuldu. Bahsi geçen teklif gerekçesinde yer alan ifadeler şu şekilde:
"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."
2018'de de 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılan imar ve iskan sorununun çözülmesi için imar barışı düzenlemesi yapılmıştı.
Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 2019 yılının Aralık ayı sonunda bitti.
Kaçak yapı inşa eden fakat imar barışından faydalanamayan çok sayıda vatandaş yeni bir düzenleme için bekleyişe geçmişti.
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