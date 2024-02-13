İneklere sabah 7 akşam 6 klasik müzik dinletti! Sonuçlarına kendi bile inanamadı: 'Verimimiz 20 litreyken şu anda 25 litreye çıktı'

“Şu an da hayvan sayımız 320’ye ulaştı. Tabiki bu sayıyı daha da artırmak için çalışıyoruz. Çiftliğimizde 2018 yılından itibaren hayvanlarımıza klasik müzik dinletmeye başladık. İlk etapta hayvanlarımızın sağımını 2 kez yapıyorduk, müzik dinlettikten sonra bu sayıyı 3’e çıkardık.