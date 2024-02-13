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  4. İneklere sabah 7 akşam 6 klasik müzik dinletti! Sonuçlarına kendi bile inanamadı: 'Verimimiz 20 litreyken şu anda 25 litreye çıktı'

İneklere sabah 7 akşam 6 klasik müzik dinletti! Sonuçlarına kendi bile inanamadı: 'Verimimiz 20 litreyken şu anda 25 litreye çıktı'

13.02.2024 13:20 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ta büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve süt verimini artırmak için çiftlikteki ineklerine klasik müzik dinleten Abdullah Güngör, hayvanların günlük sağımını ikiden üçe çıkararak hayvan başına günde 25 litre süt elde etmeye başladı.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 2016 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile kurduğu 120 başlık işletmesinde bulunan hayvanlarına 2018 yılından itibaren klasik müzik dinleten 51 yaşındaki besici Abdullah Güngör, müzik sonrası hayvanlarının süt veriminin arttığını gözlemledi.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Çiftlikteki besisine kurduğu hoparlörler ile hayvanlarına sabah 07.00’den akşam 18.00’e kadar klasik müzik dinleten Güngör, hayvanlarının günlük sağımını ikiden üçe çıkardı. Müzik öncesi hayvan başına günde 20 litre süt elde eden Güngör, müzik sonrası ise bu miktarı 25 litreye çıkardı.

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2017 yılından itibaren çiftlikte görev yapan sağlık teknikeri Yunus Kudret Baş, çiftliğin süt üretim amacıyla kurulup faaliyetini sürdürdüğünü söyledi. 180 dönüm alan üzerine kurulan çiftliğe 90 büyükbaş hayvan ile başladıklarını da belirten Baş şunları ifade etti:

“Şu an da hayvan sayımız 320’ye ulaştı. Tabiki bu sayıyı daha da artırmak için çalışıyoruz. Çiftliğimizde 2018 yılından itibaren hayvanlarımıza klasik müzik dinletmeye başladık. İlk etapta hayvanlarımızın sağımını 2 kez yapıyorduk, müzik dinlettikten sonra bu sayıyı 3’e çıkardık.

Müzik dinletmeden önce hayvan başı verimimiz 20 litreyken şu anda 25 litreye çıktı. Günde ise 2 bin 200 litre süt üretimi yapıyoruz. Hayvanlara klasik müzik dinleterek süt verimini artırıyoruz. Hayvanlarımız müzik dinlediği için rahatlıyor ve rahatladıkça da geviş getiriyor, geviş getirdiği için de süt verimleri artıyor.

Sabah saat 07.00’de başlıyoruz müziğe akşam 18.00’e kadar sürüyor. Hayvanlarımıza devamlı klasik müzik dinletiyoruz. Hayvanlarımız müzikle birlikte yemleniyor o da hayvanlarımızı rahatlatıyor ve süt verimini artıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık
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