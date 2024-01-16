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İnşaatta çalışacak ara eleman bulunamıyor: Maaşlar 150 bin liraya kadar çıktı

16.01.2024 12:43 | Son Güncelleme:
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Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) yayımladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda inşaatlarda çalışacak demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü ve düz işçi bulunamadığını, maaşların 150 bin liraya çıktığını açıkladı. Birlik eğitim sisteminde değişiklik yapılması çağrısını yaptı.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) yayımladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, inşaatlarda çalışacak demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü ve düz işçi gibi orta kademe eleman bulunmasında yaşanan sıkıntılara işaret edildi. Ara eleman maaşlarının 150 bin TL'ye çıktığının altı çizilerek, sorunun kalıcı çözümü için eğitim politikalarında değişiklik yapılması tavsiye edildi. Birlik raporunda sadece yurt içinde değil yurt dışında üstlenilen projeler için de istihdam sorunu yaşadıklarını belirtti.

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TMB'den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının son çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi Raporu" yayımlandı.

"Yeni Yüzyılda Eski Sorunlar, Zorluklara Rağmen Gelen Başarılar" başlıklı analizde, küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler değerlendirildi. Raporda, sektörün geçen yıla yüksek girdi maliyetleri ve emtia sorunları ile başladığı hatırlatıldı. Geçen yılın başında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgenin yeniden inşası için sektörün seferber olduğuna dikkat çekildi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi hızlanan kentsel dönüşüm ve alt yapı faaliyetlerinin de ilerleyen süreçte sektörü desteklemeye devam edeceğine işaret edilen raporda, bu yıl sektörü bekleyen en önemli sorunlardan birinin, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacağının açıklanması olduğu aktarıldı.

Özellikle işçilik endeksindeki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığına işaret edilen raporda, sektörün 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilendiği, ara eleman sorununun ise iyice derinleştiği belirtildi.

Demirci, kalıpçı bulmakta zorluk yaşanıyor

Demirci, kalıpçı bulmakta zorluk yaşanıyor

Raporda, inşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi "mavi yaka" olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretlerin geçen yıl sonunda aylık 150 bin liraya kadar çıktığına dikkat çekildi.

Sadece yurt içinde değil yurt dışında üstlenilen projeler için de istihdam sorunu yaşandığının aktarıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

"TMB tarafından da her fırsatta yetkili kurumlar ve kamuoyunun dikkatine sunulan bu sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir. Nitekim, mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir."

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat maaş eleman
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