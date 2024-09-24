iPhone 16 kuyruğunda onlar vardı... Akrabalarını da sırayı soktular! Beklemek istemeyenlere 20 bin TL fazla fiyatına satacaklar... "Emek harcadık"

TELEFONCULAR UZUN KUYRUKLARA GİRDİ

Apple iPhone 16 için mağazalar önün uzayan kuyruklara telefoncuların da girdiği ortaya çıktı. Bazı telefoncuların arkadaş ve akrabalarını da sıraya sokup telefon aldırdığı belirtiliyor. Bir telefoncunun yakınları vasıtasıyla 50’den fazla Pro Max aldığı ifade edildi.

Bugün Apple mağazası veya internet sitesinden iPhone 16 Pro Max siparişi vermek isterseniz ürünün size gelmesi 6 haftayı buluyor. Ancak telefonculardan 140-145 bin liraya iPhone 16 Pro Max’in 1 TB’lik depolama alanına sahip versiyonunu hemen alabiliyorsunuz.

