iPhone 16 kuyruğunda onlar vardı... Akrabalarını da sırayı soktular! Beklemek istemeyenlere 20 bin TL fazla fiyatına satacaklar... "Emek harcadık"

California merkezli teknoloji devi Apple’ın iPhone 16 serisi Türkiye’de 20 Eylül’de satışa sunuldu. Apple’ın her telefon lansmanından sonra dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem Apple mağazalarının önünde hem de teknoloji marketlerin önünde yoğun kuyruklar oluştu. Türkiye’de görülen iPhone kuyruklarıyla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.
Apple iPhone 16 serisini 9 Eylül’de düzenlediği bir etkinlikle dünya kamuoyuna tanıttı. Yapay zeka ile güçlendirilen iPhone 16 serisinin satışına ise 20 Eylül’de başlandı.
Türkiye’de de bu tarihte satışa çıkan iPhone 16 için Apple mağazaları ve tekno marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Piyasaya sunulan iPhone 16’lar kısa süre içinde tükenirken en çok satılan ürünün iPhone 16 Pro Max olduğu ifade edidi.
Apple iPhone 16 için mağazalar önün uzayan kuyruklara telefoncuların da girdiği ortaya çıktı. Bazı telefoncuların arkadaş ve akrabalarını da sıraya sokup telefon aldırdığı belirtiliyor. Bir telefoncunun yakınları vasıtasıyla 50’den fazla Pro Max aldığı ifade edildi.
Bugün Apple mağazası veya internet sitesinden iPhone 16 Pro Max siparişi vermek isterseniz ürünün size gelmesi 6 haftayı buluyor. Ancak telefonculardan 140-145 bin liraya iPhone 16 Pro Max’in 1 TB’lik depolama alanına sahip versiyonunu hemen alabiliyorsunuz.
Türkiye gazetesine konuşan İstanbul Eyüp’ten bir esnaf, “Ürün 13 Eylül’de ön siparişe açıldı, oradan da sipariş verdik. Mağazada da bekledik. Fiyat farkı olması normal. Bugün Apple’nin açıkladığı fiyatlara piyasada açılmamış kutu ürün bulmanız zor. Varsa da dikkat etmek lazım. Bizler de durumu lehimize çevirdik ve emek harcadık” dedi.
Birçok telefoncunun kuyruklara girdiğini anlatan esnaf, "Bizler de dükkân işletiyoruz giderlerimiz var. Üstüne kâr marjı koyup satmamız normal. Her şeyin bir bedeli var. 8 saat ayakta kuyrukta bekledik. Bu fiyatı istememiz normal” şeklinde konuştu
iPhone modellerinde yeni çıkan ürünlerin piyasadan fazla fiyata satılmasını normal karşılayan esnaf “Bu daha önce de yaşandı. Hemen almak isteyenler fiyat farkına katlanıyor. Kimse de şikâyet etmiyor. 6-8 hafta beklemek istemeyen 20 bin farkı verip alıyor. En çok talep Gaziantep, Adana, Kayseri, Konya, Trabzon ve Bursa’dan geldi” dedi..
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus
iPhone 16 128 GB: 64.999 TL
iPhone 16 256 GB: 69.999 TL
iPhone 16 512 GB: 79.999 TL
iPhone 16 Plus 128 GB: 73.999 TL
iPhone 16 Plus 256 GB: 78.999 TL
iPhone 16 Plus 512 GB: 88.999 TL