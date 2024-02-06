İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

3 DAKİKA FAZLA UYUDU 690 LİRA CEZA YEDİ

Polis ekiplerinin ceza yazdığı sürücülerden Sadıkcan Sarıkaya, "Daha önce birçok ceza yedim, uyarı levhalarını da gördüm aslında ama belki polis yoktur diye geçeyim dedim. Baktım araba gelmiyor, geçsem bir şey olmaz dedim ama ceza yedim. Burada sürekli polislerin olduğunu biliyorum, göz ucuyla baktım ama kimseyi göremedim, bundan sonra ters şeritten bir daha geçmem.