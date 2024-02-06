FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

06.02.2024 10:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte bazen yolu kısaltmak için tehlikeli girişimlerde bulunabiliyor. Antalya polisi bunun önüne geçebilmek için şok uygulaması gerçekleştirdi. Polisi görmeyen sürücüler cezalardan kurtulamadı. Onlardan biri de Sadıkcan Sarıkaya oldu. Sarıkaya yediği ceza sonrasında, "Akşam işe gitmeden biraz uyuyayım diye acele etmiştim. İşe bile geç kalsanız, 3 dakika fazla da uyusanız hiçbir artısı olmuyor ama 690 TL çoğu insanın günlük kazancı" dedi.

Antalya’da bulvara 20 metrelik ters yönden çıkmak ve akşam işe gitmeden 3 dakika daha uyumak isteyen genç, denetim yapan trafik polislerinin ‘şok’ uygulamasına yakalandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

ÇOK SAYIDA CEZA KESİLDİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönündeki karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhasını dikkate almayan sürücüler, trafik cezalarından kaçamadı. Trafik polisleri tarafından durdurulan çok sayıda araca trafik levhalarına uymamak, ehliyetsiz trafiğe çıkmak, ruhsat bulundurmamak ve muayenesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

3 DAKİKA FAZLA UYUDU 690 LİRA CEZA YEDİ

3 DAKİKA FAZLA UYUDU 690 LİRA CEZA YEDİ

Polis ekiplerinin ceza yazdığı sürücülerden Sadıkcan Sarıkaya, "Daha önce birçok ceza yedim, uyarı levhalarını da gördüm aslında ama belki polis yoktur diye geçeyim dedim. Baktım araba gelmiyor, geçsem bir şey olmaz dedim ama ceza yedim. Burada sürekli polislerin olduğunu biliyorum, göz ucuyla baktım ama kimseyi göremedim, bundan sonra ters şeritten bir daha geçmem.

Akşam işe gitmeden biraz uyuyayım diye acele etmiştim. Arkadaşlar hepinize söylüyorum; işe bile geç kalsanız, 3 dakika fazla da uyusanız hiçbir artısı olmuyor ama 690 TL çoğu insanın günlük kazancı" dedi.

"İLK DEFA UNUTTUM"

"İLK DEFA UNUTTUM"

Telefondaki navigasyonun yönlendirmesi sebebiyle ters yöne girdiğini ifade eden Ceyhun Saydam, "İlk defa cüzdanını evde unuttum ve onda da ceza yedim.

Ters yol levhasını gördüm ama harita uygulaması kullanıyordum, onun bu yolu göstermesi sebebiyle ceza yedim. Ehliyet ve ruhsatı yanımda bulundurmamak, trafik levhalarına uymamak sebebiyle 2 bin 196 TL ceza yedim" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya trafik cezası
En Çok Okunan Haberler
Gökhan Zan 6 Şubat anma töreninde küplere bindi

Gökhan Zan 6 Şubat anma töreninde küplere bindi

Hatay'daki 6 Şubat anmasında büyük protesto!

Hatay'daki 6 Şubat anmasında büyük protesto!

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

Döviz ve borsada rekor günü! 33 lirayı bile aştı

Döviz ve borsada rekor günü! 33 lirayı bile aştı

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.