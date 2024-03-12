İŞKUR'dan yeni program: Günlük 425 TL! Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar!

İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için geniş kapsamlı bir eğitim programını hayata geçiriyor. Bu program, Türkiye genelinde bulunan 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR'un E-Şube platformu üzerinden erişilebilir durumda olacak. İş deneyimi olmayan gençlere hem iş öğretiliyor hem de cep harçlığı veriliyor.
İş deneyimi olmayan gençlerin işgücüne kazandırılması için özel sektör ve kamu, staj imkanları sunarken, gençlerin tecrübe eksikliğini gidermek için Türkiye İş Kurumu (İşkur) da önemli çalışmalar yürütüyor.
Mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitimi gibi uygulamalar bu kurum çatısı altında organize ediliyor.
Türkiye’nin her ilinde İşkur’un bu uygulamaları sayesinde gençler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Sadece gençlere değil iş arayan vasıfsız tüm vatandaşlara meslek öğreten uygulamalar tamamen ücretsiz. Eğitime ilişkin giderleri İşkur karşılıyor. Ayrıca üste harçlık veriliyor ve istihdam garantisi olan kurslar da açılıyor.
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 425 TL.
Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 261 TL.
İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 196 TL.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi.
Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 261 TL.
İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 196 TL.