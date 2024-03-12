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İŞKUR'dan yeni program: Günlük 425 TL! Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.03.2024 10:36
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İş arayanlara, deneyim kazanmak isteyenlere, okurken meslek öğrenmek isteyen gençlere İşkur aracılığıyla önemli fırsatlar sunuluyor. Kurum, meslek öğretirken katılımcılara ödeme de yapıyor. Eğitim programının temel hedefi, katılımcılara yeni meslek becerileri kazandırmak ve bu süreçte maddi destek sunarak iş hayatına hazırlamak. Günlük ödeme miktarı ve başvuru şartları neler?

İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için geniş kapsamlı bir eğitim programını hayata geçiriyor. Bu program, Türkiye genelinde bulunan 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR'un E-Şube platformu üzerinden erişilebilir durumda olacak. İş deneyimi olmayan gençlere hem iş öğretiliyor hem de cep harçlığı veriliyor.

Anlık Borsa

İş deneyimi olmayan gençlerin işgücüne kazandırılması için özel sektör ve kamu, staj imkanları sunarken, gençlerin tecrübe eksikliğini gidermek için Türkiye İş Kurumu (İşkur) da önemli çalışmalar yürütüyor.

Mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitimi gibi uygulamalar bu kurum çatısı altında organize ediliyor.

GİDERLERİ İŞKUR KARŞILIYOR

GİDERLERİ İŞKUR KARŞILIYOR

Türkiye’nin her ilinde İşkur’un bu uygulamaları sayesinde gençler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Sadece gençlere değil iş arayan vasıfsız tüm vatandaşlara meslek öğreten uygulamalar tamamen ücretsiz. Eğitime ilişkin giderleri İşkur karşılıyor. Ayrıca üste harçlık veriliyor ve istihdam garantisi olan kurslar da açılıyor.

ÖDEMELER NE KADAR?

ÖDEMELER NE KADAR?

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 425 TL.

Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 261 TL.

İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 196 TL.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi.

Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 261 TL.

İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 196 TL.

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İŞKUR genç işsiz meslek ödeme program
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