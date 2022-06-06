İŞKUR yayınladı! Kamuya binlerce memur alınacak! KPSS şartı var mı? İşte detaylar…

İŞKUR tarafından kamuya memur alımı ilanları ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği ilanlar yayınlandı. Kamuda iş bulmak isteyen binlerce memurun beklediği haber nihayet geldi. İŞKUR tarafından istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı için ilanlar çıktı. KPSS şartı aranıyor mu? Hangi kurum ne kadar personel alacak? Memur alımında aranan şartlar neler? İşte memur alımı ile ilgili son dakika gelen haberin ayrıntıları...

İş arayan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunulmaya devam ederken Kamudaki ilanlar incelendiğinde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan kamu kurumlarına kadar birçok kurumun personel aradığı ortaya çıktı. İŞKUR'UN internet sitesinde yer alan ilanlar için bazı bilgiler de belirtildi. İşte İŞKUR'UN 81 il için yayımladığı yeni iş ilanları, memur alımları ve herkesin merak ettiği o şartlar…