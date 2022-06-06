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İŞKUR yayınladı! Kamuya binlerce memur alınacak! KPSS şartı var mı? İşte detaylar…

06.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR tarafından kamu memur alımı ilanları tek tek açıklandı. İŞKUR’un açıkladığı son dakika ilanlarına göre Gelir İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜİK, Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlar memur alımı yapacak. Hangi kurum ne kadar personel alacak? Hangi şartlar gerekli? KPSS şartı aranıyor mu? İşte o şartlar ve ilanların detayları…

İŞKUR tarafından kamuya memur alımı ilanları ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği ilanlar yayınlandı. Kamuda iş bulmak isteyen binlerce memurun beklediği haber nihayet geldi. İŞKUR tarafından istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı için ilanlar çıktı. KPSS şartı aranıyor mu? Hangi kurum ne kadar personel alacak? Memur alımında aranan şartlar neler? İşte memur alımı ile ilgili son dakika gelen haberin ayrıntıları...

İş arayan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunulmaya devam ederken Kamudaki ilanlar incelendiğinde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan kamu kurumlarına kadar birçok kurumun personel aradığı ortaya çıktı. İŞKUR'UN internet sitesinde yer alan ilanlar için bazı bilgiler de belirtildi. İşte İŞKUR'UN 81 il için yayımladığı yeni iş ilanları, memur alımları ve herkesin merak ettiği o şartlar…

İşte ilan veren kurumlar ve son başvuru tarihleri

TÜİK Sözleşmeli Personel Anketör Alım İlanı 07.06.2022

TÜİK Sözleşmeli Personel Anketör Alım İlanı 07.06.2022

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 24.06.2022

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 24.06.2022
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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Memur
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