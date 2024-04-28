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İslam Memiş, "Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanıyor, daha ucuza alabileceğiz"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.04.2024 11:06
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in altın ithalatına yönelik sözleri gündem oldu. Altın fiyatları altın ithalatı yasağının kaldırılmasının ardından nasıl etkilenecek? Yasağın kaldırılması ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Altın yatırımcılarının gözü altın ithalatı yasağının kaldırılması haberindeyken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Altın ithalatında bir normalleşmeye doğru gideceğiz" sözleri altın ithalatında yasağın kaldırılacağı yönünde yorumlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamanın altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Memiş, yasağın kalkması durumunda resmi kur ve serbest piyasa arasındaki makasın kapanacağının altını çizerek Türkiye'deki yatırımcıların daha ucuza altın alabileceğini söyledi.

Canlı Borsa

Memiş kendi Youtube kanalında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın tarafında önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altın ithalatı tarafında önemli bir açıklama yaptı. Bu altın piyasasını ve altın fiyatlarını etkileyecek bir açıklama oldu. "

"Fed'in 1 Mayıs kararına kadar piyasaları oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın TL fiyatının serbest piyasalarda 2515 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz."

"Gram altın TL fiyatı kısa vade için 2500 lira seviyesine sarkmıştı. 2450 lira seviyesine gerileme ihtimali olsa da risklere girmemek için alım yönünde pozisyonumuzu aldık. Haftalık kapanışta 2500 lira seviyesinin üzerinde kapanış yaptı."

"Hafta sonu Orta Doğu'dan bir misilleme haberi gelmezse iyi bir hafta sonu getiririz, önümüzdeki haftaya da iyi başlarız."

"Altın için beklenen müjde nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunumunda, "Altın ithalatı tarafında bir normalleşmeye gideceğiz" dedi. Bu ne demek?"

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