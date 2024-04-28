İslam Memiş, "Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanıyor, daha ucuza alabileceğiz"

Memiş kendi Youtube kanalında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın tarafında önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altın ithalatı tarafında önemli bir açıklama yaptı. Bu altın piyasasını ve altın fiyatlarını etkileyecek bir açıklama oldu. "