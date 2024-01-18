FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı: "Sürpriz gelişmeyi kaçırmayın, rüzgar tersine dönecek"

İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı: "Sürpriz gelişmeyi kaçırmayın, rüzgar tersine dönecek"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.01.2024 10:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altında baskılanma yaşanırken yatırımcılar, "Gram altın ne kadar olacak? Altın alınır mı satılır mı?" sorularına yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş emtia fiyatlarında sürpriz gelişmelerin yaşandığını belirterek yatırımcıları uyardı.

Altın fiyatları, bir Fed Başkan Yardımcısı Waller'in şahin yorumlarının Mart ayında faiz indirimi beklentilerini azaltmasının ardından ABD dolarının güçlenmesiyle gerilerken yatırımcılar altındaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş emtia fiyatlarında baskılanmaya dikkat çekerek alım fırsatı olarak değerlendirdi. Memiş, "Bu haftanın tam tersi bir rüzgarı göreceğiz. Bu rüzgar tersten esecek. Bu rüzgarın esintisinde çok canlar yanacak. Kimin canı yanacak bu fiyatlarda korku ve panik yaparak varlıklarını satanlar üzülecek." uyarısını yaptı.

Keşfet

İslam Memiş Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:


Peki altın ve gümüş yatırımcısı ne yapmalı, elinde dolar, TL olan ne yapmalı? Emekli zamları açıklandı, sırada hangi gelişmeler var? Bundan sonraki süreçlerde Türkiye ekonomisini neler bekliyor? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.

Dolar kuru yukarı yönlü hareketlerini tekrar devam ettirmekte. Dolar endeksi 103.41 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani dolar uluslararası piyasalarda değer arttırdı. Çünkü Fed üyelerin şahin tonda açıklamalar yapıyor. Piyasaların faiz indirme yönünde beklentisi var ancak daha erken, biz faizleri indirmek için biraz daha bekleyeceğiz açıklamaları yapıyor.

Dolar endeksi uluslararası piyasalarda değer artışına devam ederken dolar karşısındaki varlıklar da bu hafta sürpriz bir şekilde geriledi, baskılandı. Elinde dolar bulunan ya da eline yeni dolar geçmiş yatırımcısına fırsat sunmuş oluyor. Sepeti çeşitlendirmek için bir fırsat yakalanmış oldu elinde dolar olan için.

Ons tarafında veya dolar karşısındaki düşen bütün yatırım araçlarını ve enstrümanları bir alım fırsatı olarak bu hafta değerlendirmek lazım. Çünkü bu fırsatlar bir daha gelmeyecek.

Bu yıl özellikle yıllık bazda yatırımlarımıza yön veriyoruz. Ons altın tarafında 2350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Dolardan kurtulmak için parite üzerinden işlem yapmak için fırsat verdiğini tekrar anımsatmak istedim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş rüzgar dolar kritik uyarı
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı...

Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı...

Vergi rekortmeni pideci! Tek şubesi var... 'Dilan Polat' detayı dikkat çekti

Vergi rekortmeni pideci! Tek şubesi var... 'Dilan Polat' detayı dikkat çekti

Önce Naci Görür şimdi de Övgün Ahmet Ercan uyardı: ‘Gerildi, durdu, beklemede’

Önce Naci Görür şimdi de Övgün Ahmet Ercan uyardı: ‘Gerildi, durdu, beklemede’

Emekli maaşında Temmuz zammı için e-Devlet’ten ipucu

Emekli maaşında Temmuz zammı için e-Devlet’ten ipucu

500 TL'ye satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

500 TL'ye satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik

Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.