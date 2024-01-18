İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı: "Sürpriz gelişmeyi kaçırmayın, rüzgar tersine dönecek"

Altın fiyatları, bir Fed Başkan Yardımcısı Waller'in şahin yorumlarının Mart ayında faiz indirimi beklentilerini azaltmasının ardından ABD dolarının güçlenmesiyle gerilerken yatırımcılar altındaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş emtia fiyatlarında baskılanmaya dikkat çekerek alım fırsatı olarak değerlendirdi. Memiş, "Bu haftanın tam tersi bir rüzgarı göreceğiz. Bu rüzgar tersten esecek. Bu rüzgarın esintisinde çok canlar yanacak. Kimin canı yanacak bu fiyatlarda korku ve panik yaparak varlıklarını satanlar üzülecek." uyarısını yaptı.

