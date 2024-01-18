İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı: "Sürpriz gelişmeyi kaçırmayın, rüzgar tersine dönecek"

Altın fiyatları, bir Fed Başkan Yardımcısı Waller'in şahin yorumlarının Mart ayında faiz indirimi beklentilerini azaltmasının ardından ABD dolarının güçlenmesiyle gerilerken yatırımcılar altındaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş emtia fiyatlarında baskılanmaya dikkat çekerek alım fırsatı olarak değerlendirdi. Memiş, "Bu haftanın tam tersi bir rüzgarı göreceğiz. Bu rüzgar tersten esecek. Bu rüzgarın esintisinde çok canlar yanacak. Kimin canı yanacak bu fiyatlarda korku ve panik yaparak varlıklarını satanlar üzülecek." uyarısını yaptı.
İslam Memiş Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:
Peki altın ve gümüş yatırımcısı ne yapmalı, elinde dolar, TL olan ne yapmalı? Emekli zamları açıklandı, sırada hangi gelişmeler var? Bundan sonraki süreçlerde Türkiye ekonomisini neler bekliyor? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.
Dolar kuru yukarı yönlü hareketlerini tekrar devam ettirmekte. Dolar endeksi 103.41 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani dolar uluslararası piyasalarda değer arttırdı. Çünkü Fed üyelerin şahin tonda açıklamalar yapıyor. Piyasaların faiz indirme yönünde beklentisi var ancak daha erken, biz faizleri indirmek için biraz daha bekleyeceğiz açıklamaları yapıyor.
Dolar endeksi uluslararası piyasalarda değer artışına devam ederken dolar karşısındaki varlıklar da bu hafta sürpriz bir şekilde geriledi, baskılandı. Elinde dolar bulunan ya da eline yeni dolar geçmiş yatırımcısına fırsat sunmuş oluyor. Sepeti çeşitlendirmek için bir fırsat yakalanmış oldu elinde dolar olan için.
Ons tarafında veya dolar karşısındaki düşen bütün yatırım araçlarını ve enstrümanları bir alım fırsatı olarak bu hafta değerlendirmek lazım. Çünkü bu fırsatlar bir daha gelmeyecek.
Bu yıl özellikle yıllık bazda yatırımlarımıza yön veriyoruz. Ons altın tarafında 2350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Dolardan kurtulmak için parite üzerinden işlem yapmak için fırsat verdiğini tekrar anımsatmak istedim.