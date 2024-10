İsrail-İran askeri güçleri kıyaslaması! Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Tank sayısındaki büyük fark dikkat çekti

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki kara harekatı tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas liderinin öldürülmesi gözleri İran'a çevirmişti. Hizbullah lideri Nasrallah'ın da bombalı saldırıda öldürülmesiyle herkes İran'ın yapacağı karşı saldırıyı beklerken, o beklenen hamle geçtiğimiz akşam geldi. İran, Tel Aviv semalarını adeta füze yağmuruna tuttu.

'BÖLGESEL SAVAŞ' RİSKİ ARTIYOR

İsrail ise misilleme tehdidinde bulunurken, İsrail-İran savaşının fiili olarak her an başlayabileceği endişesi giderek yayıldı. Tansiyon her geçen gün artarken, 'bölgesel savaş' riski de ortaya çıktı.

İSRAİL-İRAN ORDUSU KARŞILAŞTIRMASI

İki ülkenin ordu güçleri ve ellerindeki silahları merak konusu olurken, İsrail ve İran ordularının kıyaslaması dikkat çekti.

İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan “The Military Balance (Askeri Denge)” raporunda yer alan verilere göre İran ve İsrail’in askeri güç kapasiteleri şu şekilde;