İsrail-İran askeri güçleri kıyaslaması! Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Tank sayısındaki büyük fark dikkat çekti

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki kara harekatı tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas liderinin öldürülmesi gözleri İran'a çevirmişti. Hizbullah lideri Nasrallah'ın da bombalı saldırıda öldürülmesiyle herkes İran'ın yapacağı karşı saldırıyı beklerken, o beklenen hamle geçtiğimiz akşam geldi. İran, Tel Aviv semalarını adeta füze yağmuruna tuttu.
İsrail ise misilleme tehdidinde bulunurken, İsrail-İran savaşının fiili olarak her an başlayabileceği endişesi giderek yayıldı. Tansiyon her geçen gün artarken, 'bölgesel savaş' riski de ortaya çıktı.
İki ülkenin ordu güçleri ve ellerindeki silahları merak konusu olurken, İsrail ve İran ordularının kıyaslaması dikkat çekti.
İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan “The Military Balance (Askeri Denge)” raporunda yer alan verilere göre İran ve İsrail’in askeri güç kapasiteleri şu şekilde;
İran ordusunda aktif olarak görev alan asker sayısı 610 bin; bu askerlerin 350 bini kara kuvvetleri, 190 bini İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), 18 bini deniz kuvvetleri, 37 bini hava kuvvetleri ve 15 bini hava savunma birimlerinde görev alıyor.
İran'da 18 yaşını geçmiş erkekler zorunlu askerlik hizmetine tabi tutuluyor ancak bazı istisnalar da mevcut. İran’ın 350 bin de yedek asker bulunuyor.
İsrail ordusunun 169 bin 500 aktif görevde olan askeri bulunuyor. Bunların 126 bini kara kuvvetlerinde, 9 bin 500'ü deniz kuvvetlerinde ve 34 bini hava kuvvetlerinde görev alıyor.
İsrail'in yedek askeri personel sayısı ise 465 bin. Ülkede 18 yaşını geçmiş çoğu genç erkek ve kadın için zorunlu askerlik bulunuyor, belirli istisnalar mevcut.
Aynı raporda yer alan rakamlara göre; İran'ın 10 bin 513'ten fazla muharebe tankı, 6 bin 798'den fazla topçu silahı ve 640'tan fazla zırhlı personel taşıyıcısı var.