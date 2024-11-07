İstanbul Boğazı'nın 'kırmızı süsü' Abdülgaffar Karacadağ yalısı 'petrol kralı'na satıldı! 10 yıldır ilandaydı, 'yakın geçmişin en pahalısı' oldu

İstanbul Vaniköy'de bulunan ve konumuyla kırmızı rengiyle görenleri kendine hayran bırakan Abdülgaffar Karacadağ yalısı, yıllar sonra satıldı. İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birine sahip olan tarihi yalı, rekor bedelle yeni sahibini buldu.
Bin 100 metrekarelik alana inşaa edilen görkemli yalı, 1971 yılında Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmıştı.
10 yıl önce Neşet-Şirin Yalçın çifti tarafından satışa çıkarılan tarihi yalının ozamanki fiyatı ise 42 milyon dolar olarak belirlenmişti.
10 yıl boyunca yeni sahibini bekleyen görkemli yalı, sonunda 'yakın geçmişin en pahalısı' unvanıyla satıldı.
10 oda, 5 banyo, sauna, otoparkı bulunan yalının yeni sahibi, tapuyu alabilmek için 32 milyon dolar bedel ödedi.
Söz konusu yalıyı 'Petrol Kralı' olarak tanınan iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'ın satın adlığı iddia edildi.