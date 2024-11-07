İstanbul Boğazı'nın 'kırmızı süsü' Abdülgaffar Karacadağ yalısı 'petrol kralı'na satıldı! 10 yıldır ilandaydı, 'yakın geçmişin en pahalısı' oldu

DEĞERİ 42 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENMİŞTİ

10 yıl önce Neşet-Şirin Yalçın çifti tarafından satışa çıkarılan tarihi yalının ozamanki fiyatı ise 42 milyon dolar olarak belirlenmişti.