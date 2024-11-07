FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul Boğazı'nın 'kırmızı süsü' Abdülgaffar Karacadağ yalısı 'petrol kralı'na satıldı! 10 yıldır ilandaydı, 'yakın geçmişin en pahalısı' oldu

İstanbul Boğazı'nın 'kırmızı süsü' Abdülgaffar Karacadağ yalısı 'petrol kralı'na satıldı! 10 yıldır ilandaydı, 'yakın geçmişin en pahalısı' oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.11.2024 07:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda konumuyla, kırmızı rengiyle kendine hayran bırakan Abdülgaffar Karacadağ yalısı nihayet satıldı. Daha önce defalarca rekor bedelle satışta olduğu haberiyle gündeme gelen Vaniköy'deki tarihi yalı, 10 yıl sonra yeni sahibini buldu. 10 oda, 5 banyo, sauna, otoparkı bulunan yalı; yakın geçmişin en pahalısı' unvanıyla satıldı.

İstanbul Vaniköy'de bulunan ve konumuyla kırmızı rengiyle görenleri kendine hayran bırakan Abdülgaffar Karacadağ yalısı, yıllar sonra satıldı. İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birine sahip olan tarihi yalı, rekor bedelle yeni sahibini buldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Bin 100 metrekarelik alana inşaa edilen görkemli yalı, 1971 yılında Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmıştı.

DEĞERİ 42 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENMİŞTİ

DEĞERİ 42 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENMİŞTİ

10 yıl önce Neşet-Şirin Yalçın çifti tarafından satışa çıkarılan tarihi yalının ozamanki fiyatı ise 42 milyon dolar olarak belirlenmişti.

'YAKIN GEÇMİŞİN EN PAHALISI' OLDU

'YAKIN GEÇMİŞİN EN PAHALISI' OLDU

10 yıl boyunca yeni sahibini bekleyen görkemli yalı, sonunda 'yakın geçmişin en pahalısı' unvanıyla satıldı.

TARİHİ YALI NE KADARA SATILDI?

TARİHİ YALI NE KADARA SATILDI?

10 oda, 5 banyo, sauna, otoparkı bulunan yalının yeni sahibi, tapuyu alabilmek için 32 milyon dolar bedel ödedi.

YENİ SAHİBİ 'PETROPL KRALI' OLDU

YENİ SAHİBİ 'PETROPL KRALI' OLDU

Söz konusu yalıyı 'Petrol Kralı' olarak tanınan iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'ın satın adlığı iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı yalı satış
En Çok Okunan Haberler
Acun Ilıcalı ''Anlaştık'' dedi... Galatasaray yalanladı! Ilıcalı'dan yeni açıklama

Acun Ilıcalı ''Anlaştık'' dedi... Galatasaray yalanladı! Ilıcalı'dan yeni açıklama

Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olması sonrası NATO'dan ilk açıklama! 'Dönüm noktası' diyerek duyurdu

Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olması sonrası NATO'dan ilk açıklama! 'Dönüm noktası' diyerek duyurdu

Tarihi yalı rekor fiyatla satıldı! İşte yeni sahibi...

Tarihi yalı rekor fiyatla satıldı! İşte yeni sahibi...

'Bugün param olsaydı...' diyerek 3 yatırım aracını açıkladı!

'Bugün param olsaydı...' diyerek 3 yatırım aracını açıkladı!

Özel rehabilitasyon merkezlerinde sahte rapor vurgunu!

Özel rehabilitasyon merkezlerinde sahte rapor vurgunu!

'Fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir' Gram altın için çarpıcı mesaj

'Fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir' Gram altın için çarpıcı mesaj

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.