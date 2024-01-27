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İstanbul’da beklenen kar yağışıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor

27.01.2024 13:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da geçtiğimiz hafta fırtınadan dolayı yükselen balık fiyatları düşüşe geçti. Tezgahlardaki en ucuz balık 150 TL ile hamsi, istavrit ve çinekop oldu. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışıyla birlikte fiyatların düşeceğini ve balıkların lezzetli hale geleceğini söyledi.

Marmara’da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına, balık piyasasında fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Bu hafta ise geçtiğimiz haftaya göre balık fiyatları 50 TL’lik bir düşüş yaşadı. Tezgahların en uygun balığı kilosu 150 TL ile hamsi, istavrit ve çinekop oldu. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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BALIK FİYATLARININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Balıkçılar, ilerleyen günlerde beklenen kar yağışının, deniz suyunun sıcaklığını düşürerek balıkların yağlanmasına ve daha lezzetli hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti. Balıkçılar, bu dönemde balık tüketiminin daha da artabileceğini söyledi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE KAR YAĞARSA DAHA LEZZETLİ BALIK YERİZ"

"İLERLEYEN GÜNLERDE KAR YAĞARSA DAHA LEZZETLİ BALIK YERİZ"

Balığın sert havayı sevmediğini belirten balıkçı Savaş Düzenli, “Bunu geçen hafta yaşadık, balıkçılar ava çıkamadı ve fiyatlar arttı. İlerleyen günlerde kar yağarsa daha lezzetli balık yeriz." ifadelerini kullandı.

Düzenli "Şu sıralar çinekop çıkmaya başladı. Kar yağarsa çinekop daha da çoğalacaktır. Beklentimiz şu anda böyle ama fiyatlarda da oynama olabilir. Fiyatlar haftalardır aynı devam ediyor. Şu anda Hamsi 150 TL, istavrit 150 TL, çinekop 150 TL, lüfer 200 TL, levrek 100 TL, çupra 100 TL, palamut 150 TL. Önümüzdeki günlerde kar yağdığı zaman balıklar yağlanacaktır." dedi.

Düzenli, Vatandaş ise cebine göre alıyor. İstanbul’da balık kadar ucuz ve sağlıklı bir şey yok” şeklinde konuştu.

"ETE GÖRE BALIK DAHA İYİ"

"ETE GÖRE BALIK DAHA İYİ"

Balık almaya geldiğini ifade eden bir vatandaş, “Pazarı gezdim levrek almaya karar verdim. Biraz fazla aldık o yüzden indirim yaptılar. 100 TL yerine 90 TL’ye aldım. Ete göre balık daha iyi. Fiyatlar biraz pahalı tabi. Çok yiyemiyoruz fırsat buldukça balık yemeye çalışıyoruz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık İstanbul kar balık fiyatları
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