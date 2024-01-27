İstanbul’da beklenen kar yağışıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor

Marmara’da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına, balık piyasasında fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Bu hafta ise geçtiğimiz haftaya göre balık fiyatları 50 TL’lik bir düşüş yaşadı. Tezgahların en uygun balığı kilosu 150 TL ile hamsi, istavrit ve çinekop oldu. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

