İstanbul’da iki ilçeye paralı giriş yeniden gündemde! Ömürden 104 saati çaldı: Eminönü ve Kadıköy trafiğine ücret ayarı

Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri firmalarından olan TomTom, geride bıraktığımız 2023 yılında trafiğin en çok yoğun olduğu şehirleri açıkladı. 6 kıtada 55 ülkede 387 şehri kapsayan TomTom Trafik Endeksi verileri incelendiğinde, İstanbul listeye 65. sıradan girdi. Buna göre 10 kilometre için ortalama seyahat süresi geçtiğimiz yıla göre 20 saniye gerileyerek 20 dakika 40 saniye oldu. Megakent’in trafik tıkanıklığı oranı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. Yoğun saatlerde yılda kaybedilen zaman ise 104 saat, ortalama ilerleme hızı da 23 kilometre olarak açıklandı.



