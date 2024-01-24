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İstanbul’da iki ilçeye paralı giriş yeniden gündemde! Ömürden 104 saati çaldı: Eminönü ve Kadıköy trafiğine ücret ayarı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
24.01.2024 10:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un trafik sorunu büyüyor. Son veriler yılda 104 saatin yollarda boşa geçtiğini gösterdi. Listede İstanbul 65’inci, Gaziantep’in ise 62’nci olduğu gözlemlendi. Geçtiğimiz aylarda İstanbul trafiğine çözüm için Eminönü ve Kadıköy’e girişlerin paralı olacağının gündeme gelmesi sonrası yeni bir öneri geldi. Bu uygulamanın bazı şehirlerde uygulandığını ve başarılı olduğunu vurgulayan uzmanlar pilot uygulama için harekete geçilmesi gerektiğini savunuyor.

Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri firmalarından olan TomTom, geride bıraktığımız 2023 yılında trafiğin en çok yoğun olduğu şehirleri açıkladı. 6 kıtada 55 ülkede 387 şehri kapsayan TomTom Trafik Endeksi verileri incelendiğinde, İstanbul listeye 65. sıradan girdi. Buna göre 10 kilometre için ortalama seyahat süresi geçtiğimiz yıla göre 20 saniye gerileyerek 20 dakika 40 saniye oldu. Megakent’in trafik tıkanıklığı oranı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti. Yoğun saatlerde yılda kaybedilen zaman ise 104 saat, ortalama ilerleme hızı da 23 kilometre olarak açıklandı.

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GAZİANTEP İSTANBUL'A FARK ATTI

GAZİANTEP İSTANBUL'A FARK ATTI

Dünyanın en yoğun trafiğe sahip şehirlerine bakıldığında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Listede Gaziantep 62 sırada yer alarak İstanbul’a fark attı. Sıkışıklık seviyesinin yüzde 28 olmasına rağmen 10 kilometrede ortalama seyahat süresinin İstanbul’dan 10 saniye daha fazla olduğu gözlemlendi. Trafikte kaybedilen vakit ise 65 saat oldu. Başkent Ankara 110’uncu, İzmir ise 116’ncı sıradan listeye girdi.

‘TRAFİĞE ÇIKAN PARA ÖDESİN’

‘TRAFİĞE ÇIKAN PARA ÖDESİN’

ÖNERİSİ İstanbul trafiği her geçen gün daha da kabusa dönerken çözüm arayışları da sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Eminönü ve Kadıköy’e girişlerin paralı olması için çalışmalara başlandığı iddia edilse de haberler yalanlanmıştı. Ancak İstanbul’un trafik sorununu çözmek yaklaşan yerel seçim öncesi adayların en önemli vaatleri arasında yer alırken; 'tıkanıklık fiyatlandırması' uygulaması yeniden gündeme geldi.

Ulaşım Planına göre, İstanbul'da bir ilk olarak trafiğin en hareketli noktalarından biri olan Eminönü'ne araç girişi ücretli olacak. Uygulamanın ikinci adresinin ise Kadıköy olması beklenirken; konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu "İlk defa 1975 yılında Singapur’da uygulamaya geçirilen bu sistem, oldukça başarılı sonuçlar verdi ve ülkenin daimi trafik politikası haline geldi" diye konuştu.

"TRAFİĞİN YÜZDE 40 AZALDIĞI YERLER VAR"

"TRAFİĞİN YÜZDE 40 AZALDIĞI YERLER VAR"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, gündemdeki 'trafik sıkışıklığı fiyatlandırması' uygulamasının bazı şehirlerde uygulandığını ve bu şehirlerde uygulama sayesinde trafiğin yüzde 10 ila 40 arasında azaldığını söyledi. Uyduranoğlu, ücret talebi yüzünden toplu taşıma kullanımının da yüzde 5 ila 1 oranında arttığını belirtti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Uyduranoğlu, İstanbul'da yapılan araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. 852 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; araç sahiplerinin söz konusu uygulamaya inançlarının çok olmadığını ortaya koyarken, toplu taşıma kulllananlar ise destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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