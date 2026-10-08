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Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo 'Şart koşuyorlar'

Akaryakıt fiyatlarındaki artış vatandaşın yakıt çeşitlerini daha detayları araştırmasına ve araç tercihlerine etki etmeye başladı. LPG'yi araçlara talebin arttığı öğrenildi.

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo 'Şart koşuyorlar'
Hande Dağ

Amerika İran savaşı'nın etkisiyle akaryakıt fiyatları her geçen gün artarken bu durum hem yakıt tercihlerine hem de araç piyasasına yansıdı. LPG'li araçlara talebin geçen yıla göre iki kat arttığı öğrenildi.

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo Şart koşuyorlar 1

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; vatandaşlar "Artık benzine güç yetmiyor" yorumunu yaparken benzin ve mazotun pahalanmasıyla LPG'li araçlara talebin arttığı aktarıldı.

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo Şart koşuyorlar 2

İKİ KAT ARTIŞ VAR

Geçen yılın ilk 8 ayında LPG'li araçların sıfır araç piyasasındaki oranı yüzde 0,7'ydi. Bu yıl aynı dönemde yüzde 1,3'e çıktığı kaydedildi. Yani iki katlık bir artışın olduğu vurgulandı.

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo Şart koşuyorlar 3

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Şu an benzin 80 lira. Dolayısıyla LPG yarı yarıya fark ediyor" derken bir başkası ise "Önceden biliyorsunuz ki benzin pahalıydı. Herkes dizel tercih ediyordu" ifadelerini kullanırken dizelde fiyatlar 100 liraya yaklaşırken benzinde ise 85 lira civarında seyrediyor. LPG'de pompa fiyatı şu an 35 lira civarında. Benzin ve dizelle kıyaslandığında bir depo fiyatına iki deponun doldurulabildiği kaydedildi.

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo Şart koşuyorlar 4

"NEREDEYSE ŞART KOŞUYORLAR"

Yalnızca sıfır araçlarda değil, ikinci elde de durumun aynı olduğu vurgulandı. Otomotiv sektörü temsilcisi Ertan Yıldız "Müşterilerimiz benzinli olan araçlarda LPG şartı neredeyse şart koşuyorlar" dedi.

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo Şart koşuyorlar 5

Bu durumun LPG'li araçların fiyatlarını da etkilediği aktarıldı. Yıldız "LPG'li olan araçların fiyatları yüzde 10 oranında arttı ve bu araçlara talep de yüzde 20 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo Şart koşuyorlar 6

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "LPG'ye mi geçsek, elektriğe mi geçsek, bakacağız..." dedi.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
90.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG mazot Dizel otomobil benzin fiyatı lpg fiyatları
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