Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo 'Şart koşuyorlar'

Amerika İran savaşı'nın etkisiyle akaryakıt fiyatları her geçen gün artarken bu durum hem yakıt tercihlerine hem de araç piyasasına yansıdı. LPG'li araçlara talebin geçen yıla göre iki kat arttığı öğrenildi.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; vatandaşlar "Artık benzine güç yetmiyor" yorumunu yaparken benzin ve mazotun pahalanmasıyla LPG'li araçlara talebin arttığı aktarıldı.

İKİ KAT ARTIŞ VAR

Geçen yılın ilk 8 ayında LPG'li araçların sıfır araç piyasasındaki oranı yüzde 0,7'ydi. Bu yıl aynı dönemde yüzde 1,3'e çıktığı kaydedildi. Yani iki katlık bir artışın olduğu vurgulandı.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Şu an benzin 80 lira. Dolayısıyla LPG yarı yarıya fark ediyor" derken bir başkası ise "Önceden biliyorsunuz ki benzin pahalıydı. Herkes dizel tercih ediyordu" ifadelerini kullanırken dizelde fiyatlar 100 liraya yaklaşırken benzinde ise 85 lira civarında seyrediyor. LPG'de pompa fiyatı şu an 35 lira civarında. Benzin ve dizelle kıyaslandığında bir depo fiyatına iki deponun doldurulabildiği kaydedildi.

"NEREDEYSE ŞART KOŞUYORLAR"

Yalnızca sıfır araçlarda değil, ikinci elde de durumun aynı olduğu vurgulandı. Otomotiv sektörü temsilcisi Ertan Yıldız "Müşterilerimiz benzinli olan araçlarda LPG şartı neredeyse şart koşuyorlar" dedi.

Bu durumun LPG'li araçların fiyatlarını da etkilediği aktarıldı. Yıldız "LPG'li olan araçların fiyatları yüzde 10 oranında arttı ve bu araçlara talep de yüzde 20 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "LPG'ye mi geçsek, elektriğe mi geçsek, bakacağız..." dedi.