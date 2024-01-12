İstanbulluların en çok tükettiği meyve ve sebze belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgilere göre İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2022 yılında 2 milyon 852 bin 625 ton ürün getirilirken, 2023 yılında bu rakam 2 milyon 850 bin 843 tona düştü.
Her iki hale 2022 yılında 1 milyon 53 bin 214 ton meyve girişi olurken, söz konusu rakam 2023'te 3 bin 148 ton azalarak 1 milyon 50 bin 66 ton olarak kayıtlara geçti.
Hallere 2022'de 1 milyon 799 bin 411 ton sebze girişi yapılırken, 2023 yılında bu rakam 1366 ton artarak 1 milyon 800 bin 777 ton olarak kaydedildi.
Hallere 2022 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler portakal, karpuz, elma, mandalina ve limon oldu.
Bu sıralama 2023 yılında karpuz, elma, mandalina, portakal ve limon şeklinde değişti.
Geçen yıl İstanbul'da hallere 108 bin 94 ton karpuz, 106 bin 105 ton elma, 97 bin 543 ton mandalina, 97 bin 201 ton portakal, 77 bin 390 ton limon girişi oldu.