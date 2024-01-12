İstanbulluların en çok tükettiği meyve ve sebze belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgilere göre İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2022 yılında 2 milyon 852 bin 625 ton ürün getirilirken, 2023 yılında bu rakam 2 milyon 850 bin 843 tona düştü.



