İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

"HEDEF ENFLASYONA GÖRE ZAM YAPACAKLAR"

Normalde olması gereken enflasyon oranında zam yapılıyor. Enflasyonda yıl sonunda TÜİK'e göre bile 50 % civarında bir şey olacak ve buna göre de bir zam yapılması lazım. Ancak biliyoruz ki Mehmet Şimşek'in açıklamalarından ve IMF'den aslında adı konmamış gizli bir yarım yamalak program uygulatan IMF'nin açıklamalarından biliyoruz ki zamları gerçekleşmiş enflasyona göre değil hedef enflasyona göre yapmak lazım.