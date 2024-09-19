FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 09:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayının sonuna yaklaşılırken kulisler asgari ücret senaryolarıyla yankılanmaya başladı. Ara zammın yapılmadığı asgari ücretin 2025'te ne kadar olacağı tüm çalışanların merak konusu. Fatih Altaylı'dan da asgari ücretle ilgili karamsar bir açıklama geldi. Yapılacak zam oranını açıklayan Altaylı, 'Felaket bir şey olacak. Türkiye sosyal patlamaya gidecek' dedi.

Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Hem asgari ücretlileri hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren konuyla ilgili uzmanlardan tek tek açıklamalar gelmeye başladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

SOSYAL PATLAMA, ERKEN SEÇİM...

SOSYAL PATLAMA, ERKEN SEÇİM...

Kimine göre yapılan zam oranı çalışanı tatmin edecek kimine göre çalışanı daha da fakirleştirecek. Gazeteci Fatih Altaylı da 2025 asgari ücretinin çalışanı daha fakirleştireceğini savundu. Karamsar bir senaryo çizen Altaylı hesap yapıp 'çalışan 3'te 1 oranında fakirleşecek' dedi. Ayrıca olası zam senaryosunda sosyal bir patlamanın da olabileceğini onun da erken seçim kararına neden olacağını savundu. Peki Fatih Altaylı'ya gösre asgari ücret ne kadar olacak?

İşte Altaylı'nın açıklamalarından satır başları;

"HEDEF ENFLASYONA GÖRE ZAM YAPACAKLAR"

"HEDEF ENFLASYONA GÖRE ZAM YAPACAKLAR"

Normalde olması gereken enflasyon oranında zam yapılıyor. Enflasyonda yıl sonunda TÜİK'e göre bile 50 % civarında bir şey olacak ve buna göre de bir zam yapılması lazım. Ancak biliyoruz ki Mehmet Şimşek'in açıklamalarından ve IMF'den aslında adı konmamış gizli bir yarım yamalak program uygulatan IMF'nin açıklamalarından biliyoruz ki zamları gerçekleşmiş enflasyona göre değil hedef enflasyona göre yapmak lazım.

"TUTMASI MÜMKÜN OLMAYAN HEDEF"

"TUTMASI MÜMKÜN OLMAYAN HEDEF"

O zaman demek ki hedef enflasyon önümüzdeki sene ne, yüzde 17,5 yani tutması mümkün olmayan yalan bir hedef aslın da bu. Onun iki katı olursa dua et. Yüzde 17,5 yapacaklar yani çalışanlar üçte bir oranında zam alarak daha da fakirleşecek.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Fatih Altaylı Mehmet Şimşek asgari ücret zam oranı tüik
En Çok Okunan Haberler
Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Deprem döneminin tepki çeken Valisi Rahmi Doğan'a ödül gibi atama

Deprem döneminin tepki çeken Valisi Rahmi Doğan'a ödül gibi atama

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması

Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması

Yemek kartları için prim muafiyeti!

Yemek kartları için prim muafiyeti!

O ilçenin nüfusu 2 katına çıktı! Her şeyde talep arttı, esnaf memnun

O ilçenin nüfusu 2 katına çıktı! Her şeyde talep arttı, esnaf memnun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.