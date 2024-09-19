İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Hem asgari ücretlileri hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren konuyla ilgili uzmanlardan tek tek açıklamalar gelmeye başladı.
Kimine göre yapılan zam oranı çalışanı tatmin edecek kimine göre çalışanı daha da fakirleştirecek. Gazeteci Fatih Altaylı da 2025 asgari ücretinin çalışanı daha fakirleştireceğini savundu. Karamsar bir senaryo çizen Altaylı hesap yapıp 'çalışan 3'te 1 oranında fakirleşecek' dedi. Ayrıca olası zam senaryosunda sosyal bir patlamanın da olabileceğini onun da erken seçim kararına neden olacağını savundu. Peki Fatih Altaylı'ya gösre asgari ücret ne kadar olacak?
İşte Altaylı'nın açıklamalarından satır başları;
Normalde olması gereken enflasyon oranında zam yapılıyor. Enflasyonda yıl sonunda TÜİK'e göre bile 50 % civarında bir şey olacak ve buna göre de bir zam yapılması lazım. Ancak biliyoruz ki Mehmet Şimşek'in açıklamalarından ve IMF'den aslında adı konmamış gizli bir yarım yamalak program uygulatan IMF'nin açıklamalarından biliyoruz ki zamları gerçekleşmiş enflasyona göre değil hedef enflasyona göre yapmak lazım.
O zaman demek ki hedef enflasyon önümüzdeki sene ne, yüzde 17,5 yani tutması mümkün olmayan yalan bir hedef aslın da bu. Onun iki katı olursa dua et. Yüzde 17,5 yapacaklar yani çalışanlar üçte bir oranında zam alarak daha da fakirleşecek.