İşte yeni kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fiyatları! Karar Resmi Gazete'de... 624 TL'den 990 TL'ye yükseltildi:

2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücretler belli oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler yüzde 58 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar arttırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise geçerli olacak.



