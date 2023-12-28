FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşte yeni kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fiyatları! Karar Resmi Gazete'de... 624 TL'den 990 TL'ye yükseltildi:

İşte yeni kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fiyatları! Karar Resmi Gazete'de... 624 TL'den 990 TL'ye yükseltildi:

28.12.2023 09:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı.

2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücretler belli oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler yüzde 58 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar arttırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise geçerli olacak.

Keşfet

YENİDEN DEĞERLEME ORANI KADAR ZAM

Noter kağıdı ve beyanname için 55 TL'den 87 TL'ye

Protesto ve resen senetlerde 110 TL'den 174 TL'ye

Pasaportlarda 501 TL'den 790 TL'ye

Kimlik kartlarında 83 TL'den 130 TL'ye

Sürücü belgelerinde 624 TL'den 990 TL'ye

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet pasaport
En Çok Okunan Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Emekli zammını da duyurdu!

Emekli zammını da duyurdu!

Kapısından bile geçilmiyor! Vatandaşlar isyan etti: Fiyatı 100 bin TL'yi geçti

Kapısından bile geçilmiyor! Vatandaşlar isyan etti: Fiyatı 100 bin TL'yi geçti

Ormandan toplayıp satıyor, aylık kazancı 90 bin lira…

Ormandan toplayıp satıyor, aylık kazancı 90 bin lira…

Zehra Güneş annesiyle pozlarını paylaştı! "Dünyanın en güzel anne kızı"

Zehra Güneş annesiyle pozlarını paylaştı! "Dünyanın en güzel anne kızı"

Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiası

Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.