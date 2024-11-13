İstenen para dudak uçuklattı! 27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var! Jet Fadıl’ın yaptırdığı Caprice Gold satışa çıkarıldı

27 KATLI, 150 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP

Bayrampaşa'da bulunan ve 2010 yılında yapımına başlanan Caprice Gold Oteli inşaatı, 2014 yılında kaderine terk edildi. 7 yıldızlı otel ve devremülke sahip olma hayaliyle para ödeyen 28 bin 130 kişi mağdur oldu. Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz aleyhinde açılan davalarda 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Devremülklerine kavuşamayan mağdurlar ise, yıllar içinde biraraya gelerek Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurdu.