İstenen para dudak uçuklattı! 27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var! Jet Fadıl’ın yaptırdığı Caprice Gold satışa çıkarıldı

Bir dönem Türkiye’nin gündemine damga vuran Caprice Gold hakkında şu sıralarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bayrampaşa'da Fadıl Akgündüz tarafından 2010 yılında devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Caprice Gold İflas masası tarafından satışa çıkarıldı.
30 dönüm arazi üzerindeki, 150 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 katlı bina için 350 milyon dolar isteniyor. Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, "Hastane olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Yurt olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Herşeye uygun burası. 350 milyon dolar istiyoruz." dedi.
2010'da yapımına başlanan, inşaat devam ettiği sırada 14 kral dairesi 4 lobisi bulunduğu, bir katının 10 bin 500 metrekare olduğu söylenen Caprice Gold projesi iflas masası tarafından satışa çıkarıldı. Proje 2014 yılında kaderine terk edildi. Fadıl Akgündüz dolandırıcılık suçlamasıyla Aralık 2015'te tutuklandı. Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturması davasında ise 28 Nisan 2023'te karar çıktı.
Devremülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Fadıl Akgündüz 2 bin 504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezasına çarptırıldı. Proje, arkasında 28 bin 130 mağdur bıraktı. Mağdurlar ise haklarını aramak için Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurarak 2013 yılından itibaren hukuk mücadelesi başlattı.
Bayrampaşa'da bulunan ve 2010 yılında yapımına başlanan Caprice Gold Oteli inşaatı, 2014 yılında kaderine terk edildi. 7 yıldızlı otel ve devremülke sahip olma hayaliyle para ödeyen 28 bin 130 kişi mağdur oldu. Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz aleyhinde açılan davalarda 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Devremülklerine kavuşamayan mağdurlar ise, yıllar içinde biraraya gelerek Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurdu.
Dernek çatısı altında haklarını arayan mağdurların kimi vefat etti kimileri ise hukuk mücadelesine devam etti. Son olarak projenin tüm yetkileri mağdurların yer aldığı İflas Masası'na geçti. 30 dönüm arazi üzerinde inşaa edilen 27 katlı, 150 bin metrekare kapalı alana sahip Caprice Gold Otel ve Devremülk projesi 350 milyon dolardan satışa çıkarıldı.