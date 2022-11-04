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Kâbe’den Beyaz Saray’a kadar birçok yeri süslüyor! Dünyada sadece Türkiye’nin bir ilinde var: Elazığ vişne mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor

04.11.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne renginde, damarlı yapıya sahip, dekoratif amaçlı yoğun ilgi gören mermer, 4 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor. 40 yıldır dünyanın gözdesi haline gelen vişne mermeri bugüne kadar Kâbe, Beyaz Saray, Dubai ve Palmiye Adalarındaki lüks otel ve mağazalar gibi birçok seçkin mekânı süsledi.

Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, plaka ve blok şeklinde ihraç ediliyor. İçerisinde demir mineralleri barındıran, rengi ve dokusu ile dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkartılan vişne mermeri, dünyanın 4 kıtasındaki 60 ülkeden talep görüyor.

Birçok ülkenin özel ve seçkin mekânlarını süsleyen vişne mermeri, en meşhur kullanıldığı yer ise hacıların ve umrecilerin say yaptıkları Kâbe’nin yanındaki Safa ile Merve tepeleri arasında yer alıyor. Günde ortalama 100 bin kişi 400 metre uzunluğundaki bu güzergâhta Elazığ vişnesini görüyor.

Öte yandan, ABD'de Beyaz Saray ve parlamento binasında, Dubai'de Burç Halife oteli ile birçok ülkede 7 yıldızlı oteller ve mekânlar ile bazı ünlü moda evlerinde dekorasyon amacıyla kullanılıyor.

Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, plaka ve blok şeklinde ihraç edildiğini bildiren Alacakaya Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, bu yıl 20 bin ton blok üretimi ve satışı ile 80 bin metrekare de plaka satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alacakaya’da çıkarılan Elazığ vişne mermerinin özellikleri hakkında bilgi veren Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, “Alacakaya Mermer, ismini Elazığ vişne mermeri ile duyurdu. Zaten bizim şirketin ismi de oradan geliyor.

Elazığ’ın vişne mermeri, sadece Alacakaya ilçesinde çıkıyor. Vişne mermerin özelliği ise içinde demir mineralleri olduğu için rengini ve dokusunu oradan almasıdır. Dünyada sadece Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunuyor. Bu renk ve desen başka bir mermer alternatif olarak da yok” dedi.

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Elazığ

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