Kâbe’den Beyaz Saray’a kadar birçok yeri süslüyor! Dünyada sadece Türkiye’nin bir ilinde var: Elazığ vişne mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor

Elazığ’ın vişne mermeri, sadece Alacakaya ilçesinde çıkıyor. Vişne mermerin özelliği ise içinde demir mineralleri olduğu için rengini ve dokusunu oradan almasıdır. Dünyada sadece Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunuyor. Bu renk ve desen başka bir mermer alternatif olarak da yok” dedi.