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Kademeli emeklilikte "müjde" var mı? SGK Uzmanı "EYT misali kademe kademe geliyor" dedi, emeklilik düzenlemesini işaret etti!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.02.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini (EYT) kaçıranlar için son günlerde kademeli emeklilik yasası gündemden düşmüyor. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ediyor.SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilik sisteminde er ya da geç düzenleme yapılacağını belirtti, son gelişmeleri yorumladı.

EYT düzenlemesini kaçıran 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. Düzenlemenin detaylarıyla ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılırken SGK Uzmanı İsa Karakaş da emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemeyle kademeli emekliliğin geleceğini savundu.

Anlık Borsa

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Milyonlar EYT yasası sonrası en çok bu sorunun cevabını merak ediyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe bekleyenlerle ilgili önümüzdeki hafta önemli bir yazı yazacağını belirtti.

Karakaş TGRT Haber'de katıldığı yayında, "Onlara da söyledim. EYT'deki tarihi gelişimi başından sonuna kadar destekleyen bir uzman olarak onların çok güzel nazikane bir şekilde, demokratik sınırlar içerisinde hareket ederek çok güzel bir demokrasi dersi veriyorlar.Gerçekten böyle muhteşem bir şey. " dedi.

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