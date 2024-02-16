Kademeli emeklilikte "müjde" var mı? SGK Uzmanı "EYT misali kademe kademe geliyor" dedi, emeklilik düzenlemesini işaret etti!

Karakaş TGRT Haber'de katıldığı yayında, "Onlara da söyledim. EYT'deki tarihi gelişimi başından sonuna kadar destekleyen bir uzman olarak onların çok güzel nazikane bir şekilde, demokratik sınırlar içerisinde hareket ederek çok güzel bir demokrasi dersi veriyorlar.Gerçekten böyle muhteşem bir şey. " dedi.