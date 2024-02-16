Kademeli emeklilikte "müjde" var mı? SGK Uzmanı "EYT misali kademe kademe geliyor" dedi, emeklilik düzenlemesini işaret etti!

EYT düzenlemesini kaçıran 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. Düzenlemenin detaylarıyla ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılırken SGK Uzmanı İsa Karakaş da emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemeyle kademeli emekliliğin geleceğini savundu.
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Milyonlar EYT yasası sonrası en çok bu sorunun cevabını merak ediyor.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilikte kademe bekleyenlerle ilgili önümüzdeki hafta önemli bir yazı yazacağını belirtti.
Karakaş TGRT Haber'de katıldığı yayında, "Onlara da söyledim. EYT'deki tarihi gelişimi başından sonuna kadar destekleyen bir uzman olarak onların çok güzel nazikane bir şekilde, demokratik sınırlar içerisinde hareket ederek çok güzel bir demokrasi dersi veriyorlar.Gerçekten böyle muhteşem bir şey. " dedi.
"Siyasi parti falan gözetmeksizin hareket etmekteler. 18 Şubat'ta da mitingleri var. Şimdiye kadar herhangi bir taşkınlıklarını görmedik"
"Sabırla sabırla, eninde sonunda zaten emeklilik sistemi masaya yatırılacak. Bu kardeşlerimizin de mağduriyetine elbette bir çare bulunacak. Gazete yazımız da şu olacak EYT misali kademe kademe geliyor."