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  4. Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı… SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘Ben biliyorum’ diyerek açıkladı: 2000 sonrası sigortalılar dikkat!

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı… SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘Ben biliyorum’ diyerek açıkladı: 2000 sonrası sigortalılar dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
13.02.2024 10:07 | Son Güncelleme:
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Kademeli emeklilik gelecek mi? 1999 sonrası işe girenler için düzenleme yolda mı? EYT sonrası erken emekliliği kaçıranlar kademeli emeklilik talep ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdursun bir sonraki genel seçimleri işaret etti, “Hükümetin bu konuda şu anda ben bir çalışma yapmadığını biliyorum” dedi. İşte detaylar…

EYT yasası ile 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayan milyonlarca kişi emekli oldu ya da yaş şartı olmadan prim gününü doldurmayı bekliyor. Ancak 9 Eylül 1999'dan sonra yani bir gün sonra çalışmaya başlayan ile aralarında 17 yıla yakın bir fark oluştu. EYT ile emekli olanlar 43 yaşında emekli olurken, 9 Eylül 1999'da çalışmaya başlayanlar 60 yaşında emekli olacak.

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BAKAN IŞIKHAN’DAN BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN’DAN BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin, “Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur.

Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz.

Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaademizi de inşallah yerine getireceğiz” diyerek yaptığı açıklamasından sonra gözler bir kez daha kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi.

ÖZGÜR ERDURSUN KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN O GELİŞMEYİ PAYLAŞTI

ÖZGÜR ERDURSUN KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN O GELİŞMEYİ PAYLAŞTI

9 Eylül 1999 sonrasında çalışmaya başlayanlar da tıpkı EYT’liler gibi kendilerine erken emekliliğin kapısını aralayacak kademeli emeklilik hakkı verilmesini istiyor. Peki kademeli emeklilik gelecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin son dakika gelişmelerini anlattı:

“Açıkçası bu konuda bir çalışma olduğunu bilmiyorum. Sadece hükümet yetkilileri ‘bu konuyu şimdilik kapatmıyoruz’ demişlerdi. Fakat maalesef hükümetin bu konu ile ilgili bir çalışması yok.

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Anahtar Kelimeler:
kademeli emeklilik
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