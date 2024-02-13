Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı… SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘Ben biliyorum’ diyerek açıkladı: 2000 sonrası sigortalılar dikkat!

Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz.