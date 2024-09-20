Kadıköy, Üsküdar... Aynı görüntü! 120 bin TL'lik iPhone için geceden sıraya girdiler, kuyruğun sonu gözükmüyor

iPhone'un yeni modelini satın almak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mağazaların önünde giderek sıraya girdi, sabaha kadar kuyrukta bekledi. Saatlerce ayakta durarak 65 bin TL'den başlayıp, 120 bin TL'ye kadar çıkan cep telefonlarından almak isteyenler, mağazanın açılmasıyla ise amacına ulaşmış oldu.
iPhone'un merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman şunları söyledi;
"16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik.
Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz.