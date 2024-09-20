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Kadıköy, Üsküdar... Aynı görüntü! 120 bin TL'lik iPhone için geceden sıraya girdiler, kuyruğun sonu gözükmüyor

20.09.2024 08:39
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iPhone kuyruğu... 120 bin TL'yi bulan cep telefonu satın almak için geceden mağaza önünde sıraya giren vatandaşlar gündem oldu. Satışa sunulan yeni modeli almak isteyen onlarca kişi Üsküdar ve Kadıköy'deki mağazaların önünde saatler öncesinden kuyruk oluşturdu. Her sene aynı sıraya girdiğini söyleyen bir vatandaş "Gece saat 23.30'dan beri sıradayım. Yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik." diye konuştu.

iPhone'un yeni modelini satın almak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mağazaların önünde giderek sıraya girdi, sabaha kadar kuyrukta bekledi. Saatlerce ayakta durarak 65 bin TL'den başlayıp, 120 bin TL'ye kadar çıkan cep telefonlarından almak isteyenler, mağazanın açılmasıyla ise amacına ulaşmış oldu.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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iPhone'un merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

120 BİN TL'YE SATILIYOR

120 BİN TL'YE SATILIYOR

Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

'HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ'

'HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ'

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman şunları söyledi;

"16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik.

Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Üsküdar iPhone kuyruk
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