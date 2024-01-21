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Kadınlara 6 yıl erken emeklilik fırsatında "2 yaş detayı": Şartlar neler?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Yaşamlarının bir döneminde çalışıp, çocuk yaptıktan sonra işe ara veren ve emeklilik için gün sayan kadınlar için önemli bir fırsat ortaya çıktı. Kadınlar 6 yıl erken emekli olabilir. Peki şartlar neler?

Doğum borçlanması kadınlara 6 yıl erken emeklilik fırsatı sunuyor. Aynı haktan evlat edinen kadınlar da yararlanabilicek.
Kadınlar doğum borçlanması yaparak 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Benzer hak evlat edinmesiyle de mevcut. Doğum borçlanması 3 çocuğa kadar yapılabiliyor ve her bir çocuk için 720 günden toplamda 2160 güne kadar borçlanma yapılması söz konusu. Benzer durum evlat ediniminde de oluşuyor. Süreç nasıl işliyor, şartlar neler?

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CNN Türk yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “2160 gün üzerinden günlük 213 lira değerlendirildiği takdirde 460 bin. Ödendiği zaman buradaki emeklilikte yarayan primleri ödenmiş oluyor. Buradaki haktan evlat edinen anne faydalanabiliyor. Onlar da evlat edinirse çocukta borçlanabilir. Şartlar ise her çocuk için 2 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buradaki borçlanma imkanını sağlasın” ifadelerini kullandı.

Doğum yapan annelerin doğum öncesi ve sonrasında kullandığı 8 haftalık iznin yanı sıra evlat edinimindeyse 8 haftalık bir izin söz konusu. Evlat edinimi ile birlikte kadınlar yarım çalışma ödeneğinden de yararlanabiliyor.

Yılmaz, “Doğum izniyle haklara baktığımızda doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olmak üzere 16 haftalık. 6 aya kadar ücretsiz izin var. Evlat edinimindeyse 8 hafta izin var” sözlerini kullandı.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ŞART VAR MI?

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ŞART VAR MI?

Doğum borçlanması yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca çocuk sağ olmalıdır, doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da borçlanılabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASINA NE ZAMAN BAŞVURULMALI?

DOĞUM BORÇLANMASINA NE ZAMAN BAŞVURULMALI?

Yılını ve yaşını doldurmaya yakın olarak başvurmak gerekiyor. Çünkü bu tarihe kadar çalışıp prim tamamlanabilir. Emeklilik yaşının gelmesine rağmen primi eksikse borçlanılabilir. Erken borçlanan daha az ödeme yapar.

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