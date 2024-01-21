Kadınlara 6 yıl erken emeklilik fırsatında "2 yaş detayı": Şartlar neler?

Doğum borçlanması kadınlara 6 yıl erken emeklilik fırsatı sunuyor. Aynı haktan evlat edinen kadınlar da yararlanabilicek.

Kadınlar doğum borçlanması yaparak 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Benzer hak evlat edinmesiyle de mevcut. Doğum borçlanması 3 çocuğa kadar yapılabiliyor ve her bir çocuk için 720 günden toplamda 2160 güne kadar borçlanma yapılması söz konusu. Benzer durum evlat ediniminde de oluşuyor. Süreç nasıl işliyor, şartlar neler?



