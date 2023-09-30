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Kaldı son 1 gün! Çalışma Bakanı'na ‘Emeklilere müjde gelir mi?’ diye soruldu! İşte yanıtı...

30.09.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Meclis’in açılmasına sadece 1 gün kala mlyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasal düzenlemeler için adım atılacak. Emekli zammı düzenlemesi, taşeron işçilerin kadrosu, ev kadınlarının erken emekliliği gibi konular bu dönemde TBMM gündeminde olacak. Ancak öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli maaşı zammı için kritik bir açıklama geldi. İşte emekliye ek zam haberinin detayları ve Meclis’e gelecek yeni düzenlemeler…

TBMM yeni yasama dönemine 1 Ekim itibariyle başlıyor. Meclis'in önünde yeni Anayasa'dan, ekonomiye kadar birçok önemli konu olacak. Bu konuların içinde özellikle çalışma hayatını ilgilendiren başlıklar da bulunuyor. Esnaftan işçilere, gençlerden kadınlara ve emeklilere kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler bu tarihten itibaren Meclis'e taşınacak. Gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, yeni desteklerin kapısını açacak düzenlemeler için düğmeye basılacak.

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkha’a Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nın ardından ‘Emeklilere müjde gelir mi?’ diye soruldu. Bakan Işıkhan’dan çok kısa ve net bir yanıt geldi. Meclis’in açılmasına sadece 1 gün kala Bakan Işıkhan, “Çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ZAM SİNYALİ

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ZAM SİNYALİ

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Meclis'e sevk edilecek düzenlemelerden biri emeklilere yönelik olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışması yıl sonuna kadar Meclis'e taşınacak. İyileştirmede özellikle düşük maaş alan kesimin gözetileceği sinyalleri geliyor. Çalışmalarda emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilecek.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR

Meclis'te görüşülecek ilk düzenlemelerden birisi de Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması olacak. Gelirleri petrol ve doğalgaz ile maden varlıklarımızdan gelecek olan fon şeklindeki banka birçok sosyal ödemeyi de finanse edecek. Banka kurulduktan sonra özellikle evlilik kredisi ve ev kadınlarının sosyal güvencesi gibi konular için düğmeye de basılacak.

150 BİN LİRALIK FAİZSİZ KREDİ

150 BİN LİRALIK FAİZSİZ KREDİ

Ailelere ve gençlere yönelik destekler için hayata geçirilecek bankanın ana gelir kaynağı, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı olacak. Bankanın yasal altyapısının hazırlanarak kurulmasının ardından da evlenen gençlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi projesi hayata geçirilecek. 24 ayı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi, deprem bölgesinden başlatılarak yaygınlaştırılacak. Burada ödenecek miktar zaman içinde artırılabilecek. Evlenenler bu krediye başvurduktan sonra 2 yıl geri ödeme yapmayacak.

SİGORTA PRİMLERİ DEVLETTEN

SİGORTA PRİMLERİ DEVLETTEN

Bir adım da ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için atılacak. Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin karşılanacağı sisteme ilişkin düzenleme yapılacak. Burada yapılacak desteğin de Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanması bekleniyor. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınlarına aylık 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emeklilik yolu açılacak.

YIPRANMA PAYI İLE ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK

YIPRANMA PAYI İLE ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK

Seçim beyannamesinde yer alan, emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenleme de önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin uygulanması bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı

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