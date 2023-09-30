Kaldı son 1 gün! Çalışma Bakanı'na ‘Emeklilere müjde gelir mi?’ diye soruldu! İşte yanıtı...

TBMM yeni yasama dönemine 1 Ekim itibariyle başlıyor. Meclis'in önünde yeni Anayasa'dan, ekonomiye kadar birçok önemli konu olacak. Bu konuların içinde özellikle çalışma hayatını ilgilendiren başlıklar da bulunuyor. Esnaftan işçilere, gençlerden kadınlara ve emeklilere kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler bu tarihten itibaren Meclis'e taşınacak. Gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, yeni desteklerin kapısını açacak düzenlemeler için düğmeye basılacak.

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkha’a Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nın ardından ‘Emeklilere müjde gelir mi?’ diye soruldu. Bakan Işıkhan’dan çok kısa ve net bir yanıt geldi. Meclis’in açılmasına sadece 1 gün kala Bakan Işıkhan, “Çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.