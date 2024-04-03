Özel bankalar yarışa hızlı girdi! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye dayandı... Banka banka güncel liste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu bankaları emekli promosyonlarını 8-12 bin TL'ye yükseltirken özel bankalar da yarışa girdi.Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar ne? İşte ayrıntılar...
Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 6250 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL
10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL
15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL
15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2.500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL’ye kadar ödeme yaptığını duyurdu.
9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6.250 TL
10.000 TL-14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL ve 2 bin TL’lik de ek promosyon, toplamda 10.000 TL’
15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara 10.000 bin TL ve 2.500 liralık ek promosyon, toplamda 12.500 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL promosyon ve 3 bin liralık ek promosyon, toplamda 15.000 TL