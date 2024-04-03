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Özel bankalar yarışa hızlı girdi! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye dayandı... Banka banka güncel liste

03.04.2024 15:07
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Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği emekli promosyonlarında kamu bankalarının ardından özel bankalardan da güncelleme geldi. Bankaların yeni promosyon miktarları belli oldu. Emekli aylığına göre değişen promosyonlar 8 bin-17 bin 500 lira arasında hesaplanıyor. Emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor. Kamu bankalarının promosyon ödemeleri geçtiğimiz ay başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu bankaları emekli promosyonlarını 8-12 bin TL'ye yükseltirken özel bankalar da yarışa girdi.Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar ne? İşte ayrıntılar...

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 6250 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 12.500 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL

HALKBANK

HALKBANK

10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL

15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

DENİZBANK

DENİZBANK

9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL

15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

AKBANK

AKBANK

Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2.500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL’ye kadar ödeme yaptığını duyurdu.

9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6.250 TL

10.000 TL-14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL ve 2 bin TL’lik de ek promosyon, toplamda 10.000 TL’

15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara 10.000 bin TL ve 2.500 liralık ek promosyon, toplamda 12.500 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL promosyon ve 3 bin liralık ek promosyon, toplamda 15.000 TL

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon emekli kamu bankaları özel bankalar Emekli promosyonu
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