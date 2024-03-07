AYM kararı, kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye neden olmuştu: CHP'den toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Memur-Sen'i memnun etme ve büyütme makamı olmadığını" ifade eden Taşcıer, "O makam çalışan tüm emekçilere eşit mesafede durmanın ve hepsinin hakkını savunmanın makamıdır. Bu kararda suçlanacak birileri varsa, hukuk kararlarına ve uyarılara rağmen yalnızca kendilerine fayda sağlamaya çalışan Memur-Sen yönetimi ve ülkeyi yönetenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.