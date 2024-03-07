FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AYM kararı, kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye neden olmuştu: CHP'den toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması!

AYM kararı, kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye neden olmuştu: CHP'den toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması!

07.03.2024 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi'nin memurların toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanması için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartını iptal etmesi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aylıklar 345 TL kesinti olacağını duyurması ve CHP'yi işaret etmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'den yanıt geldi.

Milyonlarca kamu çalışanının ilgilendiren toplu sözleşme ikramiyesi kararı tartışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dünkü açıklamasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Memur-Sen'in sadece yüzde 2 barajını aşan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi ısrarı sorunun ana kaynağıdır" düşüncesini dile getirdi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Taşcıer, Anayasa Mahkemesinin, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartını "eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle iptaliyle "kamu emekçileri arasında ayrım yapılmasına ve çalışanları bazı sendikalara yönlendirme girişimine 'dur' dediğini" kaydetti.

Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kararı değerlendirirken CHP'yi suçladığını belirterek, "Anayasa Mahkemesi verdiği kararla birlikte, kamu emekçileri arasında ayrım yapılmasına ve çalışanları bazı sendikalara yönlendirme girişimine 'dur' dedi. Memur-Sen'in sadece yüzde 2 barajını aşan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi ısrarı bu sorunun ana kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin başvurusu ve Anayasa Mahkemesinin kararının, kamu emekçilerinin ikramiye almasının engellenmesi değil, yalnızca bazılarının ikramiye almasının hukuka, eşitliğe, sendika seçme özgürlüğüne ve Anayasa'ya aykırılığının tespiti olduğunu bildiren Taşcıer, kararla sendikalı tüm kamu çalışanlarının ikramiye alabilmesinin önünün açıldığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Memur-Sen'i memnun etme ve büyütme makamı olmadığını" ifade eden Taşcıer, "O makam çalışan tüm emekçilere eşit mesafede durmanın ve hepsinin hakkını savunmanın makamıdır. Bu kararda suçlanacak birileri varsa, hukuk kararlarına ve uyarılara rağmen yalnızca kendilerine fayda sağlamaya çalışan Memur-Sen yönetimi ve ülkeyi yönetenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İkramiyenin tüm sendikalı kamu emekçilerine eşit şekilde verilmesi gerektiğini kaydeden Taşcıer, buna ilişkin hazırladıkları kanun teklifi taslağını TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme çalışan ikramiye kamu
En Çok Okunan Haberler
Kıyafetsiz sokağa çıkan çifti görenler ne yapacağını şaşırdı! "Olayı tüm çıplaklığıyla tartışıyorlar"

Kıyafetsiz sokağa çıkan çifti görenler ne yapacağını şaşırdı! "Olayı tüm çıplaklığıyla tartışıyorlar"

Ölümlü kaza sonrası oğlunu kaçıran Eylem Tok ilk kez konuştu!

Ölümlü kaza sonrası oğlunu kaçıran Eylem Tok ilk kez konuştu!

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı!

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı!

Hesabınızı kontrol edin: e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Hesabınızı kontrol edin: e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı

Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram altın ons altın gaza bastı

Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram altın ons altın gaza bastı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.