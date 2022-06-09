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Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme! İlk kez görüldü...

09.06.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü’nün ayakları yükselmeye başladı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nün güzergahı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

İstanbul için çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için Sazlıdere’den geçiş sağlayacak ilk köprünün çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen köprünün ayakları ortaya çıkmaya başladı. Havadan çekilen görüntülerde inşaat alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve köprünün güzergahının ortaya çıktığı görüldü.

İnşaat alanında ise köprünün yaklaşım viyadüklerinin ayaklarını tamamlaması için vinçler kuruldu. Köprünün ana açıklığı 440 metre uzunluğunda, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşıyor. Köprü yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metre olacak.

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2 yönde 4 şeritli hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre, "Diamond" geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe ulaşacak. Köprünün en yüksek kuleleri tasarımıyla da dikkat çekiyor. Şantiye alanları ve çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsü yükseliyor

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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul
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