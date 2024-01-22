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  4. Kapı kapı gezip kredi dağıtacak! KOSGEB, destek paketlerini KOBİ'lere tanıtacak: İlk işaret fişeği 13 Ocak’ta yakıldı

Kapı kapı gezip kredi dağıtacak! KOSGEB, destek paketlerini KOBİ'lere tanıtacak: İlk işaret fişeği 13 Ocak’ta yakıldı

22.01.2024 12:25 | Son Güncelleme:
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB, 2024'te 300 bin işletmeyi ziyaret ederek destek programları hakkında bilgi verecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, şu an 40 destek paketi bulunduğunu dile getirerek, bunları yalınlaştıracaklarını kaydetti. “Bunun da ilk işaret fişeği, 13 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandı” dedi.

Destek paketlerinden daha fazla firmanın yararlanması için harekete geçen KOSGEB, il müdürlüklerinde görev yapan uzmanlarını perşembe günleri işletme ziyaretlerine gönderecek. Geçen yıl toplam 10 bin firma ile görüşen KOSGEB ekipleri, 4 Ocak'ta başlayan "Her hafta her perşembe" uygulaması kapsamında 2 haftada 4 bin firmanın ayağına giderek destek paketlerini anlattı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, AA muhabirine, kurumun yeni misyonunun, KOBİ'leri "Türkiye Yüzyılı"na yakışır şekilde rekabetçi hale getirmek olduğunu belirterek, kurumsal dönüşüm kapsamında KOSGEB'i en iyi hizmet veren kurumlardan biri haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu misyon doğrultusunda 4 Ocak'ta kurum çalışanlarını işletme ziyaretlerine göndermeye başladıklarını anlatan İbrahimcioğlu, "2024 itibariyle artık KOSGEB'i firmaların yanına, işletme ziyaretlerine gönderdik. KOSGEB'i haftada bir gün kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? KOSGEB her perşembe firmalarının, KOBİ'lerinin yanında oluyor. KOBİ'lerinin yanında, onların dertlerini dinliyor. Varsa o anda hızlı şekilde alabileceği destek programını anlatıyor." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, şu anda sürdürülebilirlik alanındaki en önemli program olan, 250 milyon dolarlık bütçeyi küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına sunacakları "Yeşil Sanayi Destek Programı"nı sahada anlattıklarını aktararak,

"Çok kısa sürede 4 bin işletmeyi, 20 ton eş değer petrol (TEP) üzerinde enerji tüketen sanayicimizi ziyaret ettik ve programımızı anlattık. Yıl sonu hedefimiz, 300 bin KOBİ'yi ziyaret edip, yerinde görüp, izlemesini yapıp, onlara yönderlik hizmetimizi en iyi şekilde vermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"DESTEK PAKETLERİNİ YALINLAŞTIRACAĞIZ"

"DESTEK PAKETLERİNİ YALINLAŞTIRACAĞIZ"

KOSGEB'in yeni dönemde "Dijital KOSGEB", "Erişilebilir KOSGEB" ve "Yalın KOSGEB" olmak üzere 3 anahtar kelimesi olduğuna dikkat çeken İbrahimcioğlu, firmaların ayağına giderek ellerindeki destek paketlerini anlatmaları gerektiğinden bahsetti.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB
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