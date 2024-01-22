Kapı kapı gezip kredi dağıtacak! KOSGEB, destek paketlerini KOBİ'lere tanıtacak: İlk işaret fişeği 13 Ocak’ta yakıldı

Bu misyon doğrultusunda 4 Ocak'ta kurum çalışanlarını işletme ziyaretlerine göndermeye başladıklarını anlatan İbrahimcioğlu, "2024 itibariyle artık KOSGEB'i firmaların yanına, işletme ziyaretlerine gönderdik. KOSGEB'i haftada bir gün kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? KOSGEB her perşembe firmalarının, KOBİ'lerinin yanında oluyor. KOBİ'lerinin yanında, onların dertlerini dinliyor. Varsa o anda hızlı şekilde alabileceği destek programını anlatıyor." diye konuştu.