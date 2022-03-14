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Kaplan MT tankında teslimat başladı! Türkiye'de ilk olacak

14.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Endonezya için üretilen Kaplan MT tankı için teslimatların başladığını ve projenin ilk paketinin bu yıl tamamlanacağını belirtti. Kaplan MT tankı için Endonezya'ya teslimata başlayan FNSS, 18 adetlik teslimatı bu yıl tamamlayacak.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Endonezya için üretilen Kaplan MT tankı için teslimatların başladığını ve projenin ilk paketinin bu yıl tamamlanacağını bildirdi. Kurt, 10'dan fazla yerli ve yabancı sözleşme yürüttükleri 2021 yılının FNSS için çok yoğun geçtiğini söyledi. Genel olarak hedeflerine ulaştıkları, başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getiren Kurt, çok sayıda projede öngörülen tarihleri yakalamak ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası seyahatlerden kaynaklanan zorluklara rağmen ihracat projelerini de sürdürdüklerini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Umman'da teslimatlarımızı tamamlamayı başardık. Son gönderilen araçların kabulleri yapıldı. Lojistik anlamında yapılması gereken bazı eğitimler, seyahat kısıtlamaları nedeniyle gecikse de onlar da tamamlanmış durumda. Yılı yaklaşık 18 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalayarak tamamladık. Bu sözleşme, Umman'daki büyük ana sözleşmemizin tamamlayıcısı niteliğindeydi. Malezya'da kurtarma araçları dışında Türkiye'den yaptığımız teslimatlarımız tamamlanmıştı. Daha çok Malezya'da ortağımız DEFTECH'in üretimine destek verdiğimiz bir yıl olarak geçti. Son kalan ve değişen ihtiyaç çerçevesinde yeni tasarım olan kurtarma araçlarının teslimata hazır hale gelmesine yoğunlaştık geçtiğimiz yıl. Bu yıl içinde bu araçların teslimatları da tamamlanacak. Filipinler'de 2 yeni projeye imza atmıştık 2020 sonunda. 2021, bu ürünlerin tasarımlarının tamamlanarak ilk ürünlerin üzerinde çalışılmaya başlamakla geçti."

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam, devamı gelecek

"SAHADA KULLANILINCA DAHA BÜYÜK TALEP GELECEK"

"SAHADA KULLANILINCA DAHA BÜYÜK TALEP GELECEK"
Türk savunma sanayisinin tank sınıfında ihraç ettiği ilk araç Kaplan MT'ye ilişkin soruları da yanıtlayan Kurt, Endonezya'nın ihtiyaçları için geliştirilen projeyi PT Pindad ile yürüttüklerini söyledi. Kurt, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"İlk teslimatlar knock-down kitlerdi, onları halihazırda gönderdik. PT Pindad, Endonezya'da iş birliği yaptığımız ortağımız, montaj işlemleri başlıyor. 18 tanktan 10 tanesi komple gönderilecek. Onlar da yazdan önce gönderilecek. Nisan-mayıs aylarında direkt tamamlanıp FNSS'te, Malezya'ya gönderilecek. Kule montajları sadece orada yapılacak.
Projemiz bu yıl itibarıyla tamamlanmış olacak. İkinci bir paketle ilgili görüşmeler var, bütçe çalışmaları var. Endonezya'nın şu an için çalışma sistemi böyle, yıllık bütçe ayrılıyor. Envantere girip, sahaya çıkıp kullanılmaya başlandıktan sonra daha büyük miktarlarda talep gelecek. Toplamda çok fazla sayıda ihtiyaçları var. Dolayısıyla o toplam sayıya sonuçta ulaşacağız. Bunun yöntemi nasıl olacak, onu konuşuyoruz. Bu ilk parti siparişin toplam parti içinde çok küçük bir kısım olduğunu söylemekle yetineyim."

KAPLAN MT İKİNCİ İHRACATA DA ÇOK YAKLAŞTI

KAPLAN MT İKİNCİ İHRACATA DA ÇOK YAKLAŞTI
Nail Kurt, Filipinler'de de MT ihtiyacı çıktığını ancak son aşamada başka bir ürün tercih edildiğini söyledi. Kaplan MT'nin henüz sahaya verilmemesinin dezavantajını yaşadıklarını anlatan Kurt, "Çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir gösterge olacaktı. Başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkelerde de ihtiyaçlar var. Ayrıca Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşünüleceğini öngörüyoruz. Özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte gerek 105, gerekse 120'lik kuleli MT ihtiyacı doğabilir. Böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda öngörülerimiz var." dedi.

YERLİ KULE HAZIRLIĞI

YERLİ KULE HAZIRLIĞI
Endonezya'nın talebi doğrultusunda tankta Belçika yapımı bir silah kulesi kullanıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti: "Dünyada böyle az sayıda kule var şu an için. Bizim de bazı planlarımız var. ASELSAN'ın da planları olduğunu biliyorum. Bir kule geliştirme konusunda Türkiye'de bir faaliyet, olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii uzun ve çok maliyetli süreçler, iyi planlamak lazım. Tek başımıza maliyetini karşılayabileceğimiz işler değil. Dolayısıyla bu konuda eğer kullanıcımızdan yeşil ışık alırsak ivme kazanacağını düşünüyorum ama şu anda henüz böyle bir gelişme yok."
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