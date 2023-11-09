Kara para aklama, bahis baronları... Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak çıkış! 'Parayla satın alınmış gazeteciler operasyon yapıyor'

SULEMSİ - ÖZGÜR DEMİRTAŞ POLEMİĞİ! 'ÖZGÜR HOCA YANILIYOR OLABİLİR'

'Özgür Demirtaş iyi bir ekonomist olabilir, ama iyi bir ekonomistlikle iyi maliyecilik aynı şey değil. Her mal vergi değildir. Kredi borcu ödüyorsundur, bu da vergi olmaz. Her para vergi doğurmaz. Özgür Demirtaş orada yanılıyor, vergi bambaşka bir şey. Belki o mallar alındığı için kimden vergi verilmiyor olabilir. Özgür Hoca'yı da severim bu arada.