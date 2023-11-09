Kara para aklama, bahis baronları... Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak çıkış! 'Parayla satın alınmış gazeteciler operasyon yapıyor'

Dilan Polat hakkındaki iddiaları ilk gündeme getiren gazetecilerden biri olan Murat Ağırel, Tuzlaspor ve bahis çetesi hakkında da oldukça konuşulacak satırlar kaleme aldı. Tuzlaspor'un maçlarına Rus bahis sitelerinden yüklü miktarda bahis oynandığı belirtildi. Kara para aklama ve yasa dışı bahis çetelerinin Türkiye'de faaliyetini artırdığına dair bilgiler de mevcut.
Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Dilan Polat'tan Sulemsi isimli fenomene kara para aklama iddialarından kaçak bahse kadar önemli yorumlar yaptı... İşte Fatih Altaylı'nın o sözleri!
'Özgür Demirtaş iyi bir ekonomist olabilir, ama iyi bir ekonomistlikle iyi maliyecilik aynı şey değil. Her mal vergi değildir. Kredi borcu ödüyorsundur, bu da vergi olmaz. Her para vergi doğurmaz. Özgür Demirtaş orada yanılıyor, vergi bambaşka bir şey. Belki o mallar alındığı için kimden vergi verilmiyor olabilir. Özgür Hoca'yı da severim bu arada.
Bazen gözden kaçar, benim eski yazılarım da var. Türkiye'de en fazla yolsuzlukları magazin gazeteleri ortaya çıkarırdı eskiden. Bu vergisiz, kara paraları genelde bu insanlar eğlence ve tüketimde harcarlar. Bunları seneler önce yazmıştık. Dilan Polat kendi kendini magazinleştirdi. Çok da kolay yakalanıyorlar, kendilerini tutamıyorlar çünkü sonradan görmeler.
İlk günlerde söylemiştik, kara para derken bahis işine de girelim. Nedir bu kaçak bahis merakı, nedir bu spor kulübü sahipliği menajerlik merakı? Önemli miktar kara para da buralarda aklanıyor. Şimdi oraya doğru gidiliyor. Yer yer hedef saptırmalar olabiliyor.
Parayla satın alınmış bazı gazeteciler üzerinden hedef saptırma operasyonu yaptırılıyor. Murat Ağırel iyi bir gazetecidir, bu işlerin üstüne gitmeye devam ediyor. Kendisini takdir ediyorum.