Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kısa çalışma ödeneğinde yeni düzenleme! Prim gün sayısı düşürüldü...

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni düzenlemeler, çalışma hayatında önemli değişikliklere imza atıldı. Kanunun ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında önemli bir artış gerçekleşti. Ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltildi.