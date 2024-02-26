Karı kocanın arasına kredi borcu girdi! Eve haciz getiren adama 'manevi tazminat' şoku

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, eşinden habersiz kredi çekerek borçlanıp, eve haciz gelmesine neden olan kocayı boşanma davasında tam kusurlu buldu. Kararla birlikte kocanın tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi.
Adana'da yaşayan G.L. ve K.L. çifti, evlilik birliklerinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Taraflardan G.L, eşi K.L'nin kendisinden habersiz kredi çekerek, borçlandığını ve bu nedenle eve haciz geldiğini belirtti.
Yerel mahkemenin verdiği hükmün ardından boşanmaları gerçekleşen çiftin dosyası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin onayından sonra Yargıtay'a geldi.
Taraflardan G.L.'nin, kusur belirlemesi, maddi tazminatın miktarı, nafakaların miktarı; K.L.'nin ise kendi davasının reddi yönünden yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay, bozma kararı verdi.
Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini belirtti.
Yargıtay, K.L.'nin eşinden habersiz kredi çekip, eve haciz gelmesine neden olduğu için tam kusurlu olduğuna hükmederek, tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.