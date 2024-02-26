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Karı kocanın arasına kredi borcu girdi! Eve haciz getiren adama 'manevi tazminat' şoku

26.02.2024 14:35
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Adana K.L. adlı adam, eşinden habersiz kredi çekti, borçlandı, sonunda eve haciz geldi. K.L.'den şikayetçi olan eşi G.L. boşanma davası açtı. Yargıtay davada emsal nitelikte bir karara imza attı; K.L'nin manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, eşinden habersiz kredi çekerek borçlanıp, eve haciz gelmesine neden olan kocayı boşanma davasında tam kusurlu buldu. Kararla birlikte kocanın tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

"EŞİM BENDEN HABERSİZ KREDİ ÇEKTİ, EVE HACİZ GELDİ"

"EŞİM BENDEN HABERSİZ KREDİ ÇEKTİ, EVE HACİZ GELDİ"

Adana'da yaşayan G.L. ve K.L. çifti, evlilik birliklerinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Taraflardan G.L, eşi K.L'nin kendisinden habersiz kredi çekerek, borçlandığını ve bu nedenle eve haciz geldiğini belirtti.

Yerel mahkemenin verdiği hükmün ardından boşanmaları gerçekleşen çiftin dosyası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin onayından sonra Yargıtay'a geldi.

Taraflardan G.L.'nin, kusur belirlemesi, maddi tazminatın miktarı, nafakaların miktarı; K.L.'nin ise kendi davasının reddi yönünden yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay, bozma kararı verdi.

YARGITAY'DAN 'MANEVİ TAZMİNAT' KARARI

YARGITAY'DAN 'MANEVİ TAZMİNAT' KARARI

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini belirtti.

Yargıtay, K.L.'nin eşinden habersiz kredi çekip, eve haciz gelmesine neden olduğu için tam kusurlu olduğuna hükmederek, tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Haciz Tazminat kredi
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