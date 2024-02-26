Karı kocanın arasına kredi borcu girdi! Eve haciz getiren adama 'manevi tazminat' şoku

"EŞİM BENDEN HABERSİZ KREDİ ÇEKTİ, EVE HACİZ GELDİ"

Adana'da yaşayan G.L. ve K.L. çifti, evlilik birliklerinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Taraflardan G.L, eşi K.L'nin kendisinden habersiz kredi çekerek, borçlandığını ve bu nedenle eve haciz geldiğini belirtti.