Kask takmak artık yeterli olmayacak! Motorculara yeni 'kıyafet' şartı geliyor, cezası var: Mont, eldiven, pantalon...

Motorcular dikkat! Kask takmanın yanında yeni zorunluluk geliyor. Artık motorcu ekipmanları kullanmayanlara da ceza gelecek... Trafikteki ölümlü kazaları en aza indirmek için harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ileri sürüş uzmanları ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.
Emniyet tarafından hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe girerse motosiklet kullanırken, artık tek başına kask takmak yeterli olmayacak, farklı ekipmanlar da zorunlu tutulacak.
Hazırlanan yeni düzenlemede kask takmanın yeterli olmadığının altı çizilirkenm; pek çok farklı ekipmanın da hayati işlevler gördüğü vurgulandı.
NTV'de yer alan habere göre; Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, ilk sırada kaskın önemini vurgulayıp ikinci sırada ise mont, pantolon ve eldivene dikkat çekti.
"Hepsi bir bütün." diyen Öztürk, sürücüyü kaza anında kollayan kıyafetlerin standarta uygun olmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Standarta uygun olmayan kaskların ucuz ve genellikle plastikten yapıldığını söyleyen Öztürk, sadece kaskın ölümü engellemediğinin altını çizdi.