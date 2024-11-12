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Kask takmak artık yeterli olmayacak! Motorculara yeni 'kıyafet' şartı geliyor, cezası var: Mont, eldiven, pantalon...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.11.2024 10:15
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Motorcuları ilgilendiren yeni düzenleme... Emniyet, motosiklet kazalarındaki ölümleri azaltmak için çalışma başlatırken, motorcular için 'kıyafet şartı' gündeme geldi. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde artık ceza yememek için sadece kask takmak yeterli olmayacak. Farklı ekipmanlar da zorunlu tutulacak. Peki motorcu kıyafetleri kaç TL? Maliyeti ne kadar? İşte detaylar...

Motorcular dikkat! Kask takmanın yanında yeni zorunluluk geliyor. Artık motorcu ekipmanları kullanmayanlara da ceza gelecek... Trafikteki ölümlü kazaları en aza indirmek için harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ileri sürüş uzmanları ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.

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MOTORCU EKİPMANLARI DA ZORUNLU OLACAK

MOTORCU EKİPMANLARI DA ZORUNLU OLACAK

Emniyet tarafından hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe girerse motosiklet kullanırken, artık tek başına kask takmak yeterli olmayacak, farklı ekipmanlar da zorunlu tutulacak.

Hazırlanan yeni düzenlemede kask takmanın yeterli olmadığının altı çizilirkenm; pek çok farklı ekipmanın da hayati işlevler gördüğü vurgulandı.

"MONT, PANTOLON VE ELDİVEN..."

"MONT, PANTOLON VE ELDİVEN..."

NTV'de yer alan habere göre; Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, ilk sırada kaskın önemini vurgulayıp ikinci sırada ise mont, pantolon ve eldivene dikkat çekti.

"STANDARTA UYGUN OLMALI"

"STANDARTA UYGUN OLMALI"

"Hepsi bir bütün." diyen Öztürk, sürücüyü kaza anında kollayan kıyafetlerin standarta uygun olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

UCUZ VE PLASTİKTEN KAÇININ!

UCUZ VE PLASTİKTEN KAÇININ!

Standarta uygun olmayan kaskların ucuz ve genellikle plastikten yapıldığını söyleyen Öztürk, sadece kaskın ölümü engellemediğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Ceza Motorcu motor emniyet genel müdürlüğü kıyafet
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