Kask takmak artık yeterli olmayacak! Motorculara yeni 'kıyafet' şartı geliyor, cezası var: Mont, eldiven, pantalon...

Motorcular dikkat! Kask takmanın yanında yeni zorunluluk geliyor. Artık motorcu ekipmanları kullanmayanlara da ceza gelecek... Trafikteki ölümlü kazaları en aza indirmek için harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ileri sürüş uzmanları ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.