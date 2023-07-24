Kat kat arttırdılar! Bankalar 10 bin TL veriyordu: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem, harekete geçtiler…

Mart ayında EYT yasası ile birlikte yaklaşık 2 milyon sigortalı emeklilik başvurusu yaptı. Bunların büyük çoğunluğu emeklilik haklarına kavuşurken prim ve yılını dolduranlar da yaş şartı olmadan emekli olmaya devam ediyor. Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların da iştahını kabarttı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi. Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Kimi bankalarda da emekli yakınını getirenlere, her kişi için 250 lira ödeme yapılacağı duyuruluyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.

PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT!

Emekliler banka seçerken kampanyalara da bakıyor. Özellikle ilk maaşını alacak olanlar yüksek promosyon veren bankaları seçiyor. Ancak burada emeklilerin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar bulunuyor. Çünkü yüksek promosyonlar karşılığında bankalar bazı ürünlerinin de kullanılmasını istiyor.