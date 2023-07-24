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Kat kat arttırdılar! Bankalar 10 bin TL veriyordu: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem, harekete geçtiler…

24.07.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyonu ödemeleri EYT ile birlikte 10 bin TL seviyelerine kadar yükselmişti. Temmuz 2023 dönemi için yapılan emekli maaşı zammı sonrasında bankalar yeniden kesenin ağzını açıyor. Sayıları 16 milyonu aşan emekliler bankaların iştahını kabartırken, dikkat edilmesi gerekenler de bir bir sıralandı. İşte haberin detayları…

Mart ayında EYT yasası ile birlikte yaklaşık 2 milyon sigortalı emeklilik başvurusu yaptı. Bunların büyük çoğunluğu emeklilik haklarına kavuşurken prim ve yılını dolduranlar da yaş şartı olmadan emekli olmaya devam ediyor. Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların da iştahını kabarttı. Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi. Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.

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Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Kimi bankalarda da emekli yakınını getirenlere, her kişi için 250 lira ödeme yapılacağı duyuruluyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.

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 Emekliler için yeni formül!

Emekliler için yeni formül!

PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT!

Emekliler banka seçerken kampanyalara da bakıyor. Özellikle ilk maaşını alacak olanlar yüksek promosyon veren bankaları seçiyor. Ancak burada emeklilerin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar bulunuyor. Çünkü yüksek promosyonlar karşılığında bankalar bazı ürünlerinin de kullanılmasını istiyor.

İşte emekli promosyon ödemesi için bilinmesi gerekenler…

*Hangi emekliler promosyon alıyor?

*Hangi emekliler promosyon alıyor?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

*Parayı almanın bir şartı var mı?

*Parayı almanın bir şartı var mı?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin.

*Promosyon aldıktan sonra 3 yılı dolanlar ne yapacak?

*Promosyon aldıktan sonra 3 yılı dolanlar ne yapacak?

3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.

*Banka değiştirmek istedim ama kabul edilmedi. Neden olabilir?

*Banka değiştirmek istedim ama kabul edilmedi. Neden olabilir?

3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz. Ancak yeniden promosyon alabilirsiniz.

*Aynı bankada kalmak mecburi mi?

*Aynı bankada kalmak mecburi mi?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Kredi kullanan emekliler ise bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyor.

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