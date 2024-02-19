Kaynana vergisi tozlu raflardan iniyor, 2 milyon ev tespit edildi! "Zaten yürürlükte" diyerek uyardı: Amca, dayı, hala, teyze, yeğen ve arkadaş vergileri de var...

Konut kredileri ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. TGRT Haber’e konuşan Finans Analisti İslam Memiş yaptığı açıklamada ‘Kredi muslukları açılır mı?’ sorusuna cevap aradı. Memiş açıklamasında “İlk kez ev alacaklara Mayıs, Haziran gibi yeni bir kredi limiti açıklaması bekliyorum” ifadelerini kullandıktan sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü: