FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kaynana vergisi tozlu raflardan iniyor, 2 milyon ev tespit edildi! "Zaten yürürlükte" diyerek uyardı: Amca, dayı, hala, teyze, yeğen ve arkadaş vergileri de var...

Kaynana vergisi tozlu raflardan iniyor, 2 milyon ev tespit edildi! "Zaten yürürlükte" diyerek uyardı: Amca, dayı, hala, teyze, yeğen ve arkadaş vergileri de var...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.02.2024 15:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir vergisi beyan döneminin yaklaşmasıyla birlikte, yaklaşık 4,5 milyon konut mercek altına alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira gelirlerine yönelik denetimleri başlarken, sahibi oldukları evlerde kaynanasını kira almadan oturtan gelin ve damatlar için 'vergi borcu' sürprizi geldi. 'Kaynana vergisi' olarak da adlandırılan düzenlemenin yürürlükte olduğunu hatırlatan Abdullah Tolu, ev sahiplerini uyardı. Tolu, "Amca, dayı, hala, teyze, yeğen ve arkadaş vergileri de var" diye yazdı.

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren gelir vergisi beyan dönemi yaklaştı. Mart ayında beyan edilecek olan gelir vergileri öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerini artırırken, 4,5 milyon konut incelendi. Yapılan incelemelerde 2 milyon konutun kira geliri elde edebilecek konumda olduğu belirlenirken, ev sahiplerini üzecek 'Kayanana vergisi' yeniden gündeme geldi.


Anlık Borsa

Konut kredileri ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. TGRT Haber’e konuşan Finans Analisti İslam Memiş yaptığı açıklamada ‘Kredi muslukları açılır mı?’ sorusuna cevap aradı. Memiş açıklamasında “İlk kez ev alacaklara Mayıs, Haziran gibi yeni bir kredi limiti açıklaması bekliyorum” ifadelerini kullandıktan sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Daha önce hükümet tarafından yüzde 1.20 oranı belirtilmişti. Bu sözün yerine getirileceğini düşünüyorum. Söz yerde kalmasın diye ilk kez ev alacaklara kredi musluklarının açılacağını söyleyebilirim. Haziran ayında kampanyalı konut kredisi olabilir.”

Emekli bayram ikramiyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 bin lira olarak açıklanması da emeklilerin beklentilerini boşa çıkarmıştı. Emekli ikramiyelerindeki artışın ardından gelen tepkiler üzerine yeni bir düzenleme yapılır mı sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

BAYRAM İKRAMELERİNDE ARTIŞ OLUR MU?

BAYRAM İKRAMELERİNDE ARTIŞ OLUR MU?

“Şahsen bayram ikramiyelerinde artış olacağını düşünmüyorum fakat malum seçim dönemindeyiz. Seçim döneminde böyle sürprizlerin yaşanması beklenebilir. Nisan ayının başı gibi bu sürpriz gelebilir. Eğer tekrar bir zam söz konusu olursa Hazine ciddi anlamda zorlanabilir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gelir Vergisi Kira vergi ev sahibi kaynana
En Çok Okunan Haberler
1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası!

1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası!

21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

Uzman isim enflasyonu düşürecek iki reformu açıkladı: Yapılırsa...

Uzman isim enflasyonu düşürecek iki reformu açıkladı: Yapılırsa...

Kademeli emeklilik için Fatih Altaylı o detayı açıkladı

Kademeli emeklilik için Fatih Altaylı o detayı açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.