Kaynana vergisi tozlu raflardan iniyor, 2 milyon ev tespit edildi! "Zaten yürürlükte" diyerek uyardı: Amca, dayı, hala, teyze, yeğen ve arkadaş vergileri de var...

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren gelir vergisi beyan dönemi yaklaştı. Mart ayında beyan edilecek olan gelir vergileri öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerini artırırken, 4,5 milyon konut incelendi. Yapılan incelemelerde 2 milyon konutun kira geliri elde edebilecek konumda olduğu belirlenirken, ev sahiplerini üzecek 'Kayanana vergisi' yeniden gündeme geldi.
Konut kredileri ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. TGRT Haber’e konuşan Finans Analisti İslam Memiş yaptığı açıklamada ‘Kredi muslukları açılır mı?’ sorusuna cevap aradı. Memiş açıklamasında “İlk kez ev alacaklara Mayıs, Haziran gibi yeni bir kredi limiti açıklaması bekliyorum” ifadelerini kullandıktan sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Daha önce hükümet tarafından yüzde 1.20 oranı belirtilmişti. Bu sözün yerine getirileceğini düşünüyorum. Söz yerde kalmasın diye ilk kez ev alacaklara kredi musluklarının açılacağını söyleyebilirim. Haziran ayında kampanyalı konut kredisi olabilir.”
Emekli bayram ikramiyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 bin lira olarak açıklanması da emeklilerin beklentilerini boşa çıkarmıştı. Emekli ikramiyelerindeki artışın ardından gelen tepkiler üzerine yeni bir düzenleme yapılır mı sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:
“Şahsen bayram ikramiyelerinde artış olacağını düşünmüyorum fakat malum seçim dönemindeyiz. Seçim döneminde böyle sürprizlerin yaşanması beklenebilir. Nisan ayının başı gibi bu sürpriz gelebilir. Eğer tekrar bir zam söz konusu olursa Hazine ciddi anlamda zorlanabilir.”