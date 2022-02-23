KDV indiriminde herkes merak ediyor! Tek tek açıklandı: İşte 10 soruda KDV indirimi...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) indirimine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Şubat'ta yayımlanan 5189 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı, toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde yüzde 1'e indirildi. Yapılan düzenleme kapsamında konuyla ilgili sıkça sorulan sorular derlenerek, cevapları yayımlandı.

Gıdada KDV indirimine ilişkin en çok merak edilenler

Sadece temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV oranları mı yüzde 1'e düşürüldü? Düzenleme öncesi KDV oranı yüzde 8 olup, yüzde 1'e indirilmeyen herhangi bir gıda ürünü var mı? Temel gıda ürünlerinin birçoğunun toptan teslimi, 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik öncesinde zaten 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı liste kapsamında yüzde 1 KDV'ye tabiydi. Kararla bahsi geçen listede yer alan ve yüzde 8 KDV'ye tabi olan gıda ürünlerinin tamamı liste çatısı altına alınmak ve toptan perakende ayrımı kaldırılmak suretiyle 14 Şubat'tan itibaren yüzde 1 KDV'ye tabi tutuldu ve bu kapsamdaki tüm gıda ürünlerinin teslimlerinde KDV oranları eşitlendi. Bu durumun tek istisnası, özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olan gıda ürünleridir. Bu ürünlerin tesliminde yüzde 8 oranında KDV uygulanmaya devam edilecek.

Gıda ürünlerinin toptan veya perakende olarak teslim edilmesine göre uygulanacak KDV oranı değişir mi? Cevap: Toptan ve perakende teslim ayrımı, toptancı hallerinde faaliyet gösterme, KDV mükellefi olma gibi farklı KDV oranı uygulanmasına neden olan hükümler, kararla ortadan kaldırılarak nereden alındığına, kime satıldığına bakılmaksızın liste kapsamındaki tüm gıda teslimlerinde KDV oranı yüzde 1'de eşitlendi.

Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler tarafından yerinde sunulan yeme-içme hizmetleri de KDV oranlarında indirim yapan karar kapsamında değerlendirilebilir mi? Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerler hariç) tarafından yerinde sunulan (ayakta sunulması dahil) yeme-içme hizmetleri, yüzde 8 KDV'ye tabidir. Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerlerde verilen söz konusu hizmetler ise yüzde 18 KDV'ye tabi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme, yeme-içme hizmetlerine uygulanan KDV oranında bir değişiklik öngörmüyor.

Paket servis ile alınan yeme-içme hizmetleri gıda teslimi sayılır mı? Yeme içme hizmeti veren işletmelerin paket servis (online, mobil yemek sipariş siteleri dahil) şeklinde verdikleri hizmetler ile catering, tabldot servis gibi adlarla verdikleri yeme içme hizmetleri, yüzde 8 KDV'ye tabi olup, bu hizmetlerin gıda teslimi sayılması mümkün değil. Kararla yapılan düzenleme, yeme-içme hizmetlerine uygulanan KDV oranında bir değişiklik öngörmüyor.