Kendisinin kilosu 30 kuruş, kabuğunun 17 TL! Evinin önüne 4 ton döktürdü 'Soyup kurutuyoruz, daha değerli'

Adana'nın Kozan ilçesinde limonun kilosunun 30 kuruşa kadar düşmesi konuşuluyor. Bahçede limonun kilo fiyatının bu denli düşmesinin ardından bazı kişilerin ağaçları kestiği, bazılarının da limonları dere yatağına döktüğü öğrenildi. Limonun fiyatı çok düşmüş olsa da şaşırtıcı biçimde kabuğunun kilosunun 17 TL'den satıldığı kaydedildi. Bir vatandaşın bunun sonucunda yaptığı hamle de dikkat çekti.
Aysel Kurt da yaklaşık 4 ton limonu çöpe gitmemesi için evinin önüne döktürdü.
"Çöpe atılmasına vicdanım el vermedi" diyen Kurt "Üreticinin emeğinin bir şekilde karşılık bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Burada yaklaşık 4 ton limon var" diyen Kurt, limon kabuğunun kullanım alanlarını anlatarak "Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor" şeklinde konuştu.
Kurt, kabukları hangi işlemlerden geçirdiklerini de anlattı ve "Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz." dedi.
Limonun bahçedeki fiyatı oldukça düşükken kabuğunun fiyatı ise herkesi şaşırttı. Kurt "Geçen sene kabuk 17 TL'den satılıyordu, bu yıl da aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli" ifadelerini kullandı.