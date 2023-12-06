Kendisinin kilosu 30 kuruş, kabuğunun 17 TL! Evinin önüne 4 ton döktürdü 'Soyup kurutuyoruz, daha değerli'

Adana'nın Kozan ilçesinde limonun kilosunun 30 kuruşa kadar düşmesi konuşuluyor. Bahçede limonun kilo fiyatının bu denli düşmesinin ardından bazı kişilerin ağaçları kestiği, bazılarının da limonları dere yatağına döktüğü öğrenildi. Limonun fiyatı çok düşmüş olsa da şaşırtıcı biçimde kabuğunun kilosunun 17 TL'den satıldığı kaydedildi. Bir vatandaşın bunun sonucunda yaptığı hamle de dikkat çekti.

