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Kendisinin kilosu 30 kuruş, kabuğunun 17 TL! Evinin önüne 4 ton döktürdü 'Soyup kurutuyoruz, daha değerli'

06.12.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Sağladığı yararlarla özellikle kış aylarında en çok aranan ve sürekli tüketilen limon son dönemde bahçedeki düşen fiyatıyla gündemde. Adana, Kozan'da, bahçede limonun kilosu 30 kuruşa kadar düşmüş, hatta bazı kişilerin limonları dere yatağına dökmesi çok konuşulmuştu. Limonun bahçedeki fiyatı düşerken limonun kabuğunun kilosunun 17 liradan satıldığı öğrenildi. Bir vatandaş da 4 ton limonu çöpe gitmemesi için evinin önüne döktürdü, "Limonun kabuğu kendinden daha değerli" sözleri de dikkat çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde limonun kilosunun 30 kuruşa kadar düşmesi konuşuluyor. Bahçede limonun kilo fiyatının bu denli düşmesinin ardından bazı kişilerin ağaçları kestiği, bazılarının da limonları dere yatağına döktüğü öğrenildi. Limonun fiyatı çok düşmüş olsa da şaşırtıcı biçimde kabuğunun kilosunun 17 TL'den satıldığı kaydedildi. Bir vatandaşın bunun sonucunda yaptığı hamle de dikkat çekti.

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FİYATI DÜŞEN LİMONLAR GÜNDEM OLMUŞTU! KABUĞU 'DAHA DEĞERLİ' ÇIKTI

Aysel Kurt da yaklaşık 4 ton limonu çöpe gitmemesi için evinin önüne döktürdü.

"Çöpe atılmasına vicdanım el vermedi" diyen Kurt "Üreticinin emeğinin bir şekilde karşılık bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada yaklaşık 4 ton limon var" diyen Kurt, limon kabuğunun kullanım alanlarını anlatarak "Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Kurt, kabukları hangi işlemlerden geçirdiklerini de anlattı ve "Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz." dedi.

KABUĞUNUN FİYATI 17 TL

KABUĞUNUN FİYATI 17 TL

Limonun bahçedeki fiyatı oldukça düşükken kabuğunun fiyatı ise herkesi şaşırttı. Kurt "Geçen sene kabuk 17 TL'den satılıyordu, bu yıl da aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
limon Adana
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