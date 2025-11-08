Kıdem tazminatı için 2026'da 3 ihtimal var! Tavan ücret 53 bin TL'ydi, uzman isim zam senaryolarını tek tek açıkladı

Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu açıkladı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edilince maaş tablolarında da değişiklik olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Önceki raporda 2025 yılı enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağı tahmin edilirken, son raporda tahmin aralığı yüzde 31-33’e yükseltildi.
HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç, yıl sonu enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ne kadar zam alacağını şu şekilde açıkladı:
"Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında zam yapılacak"
Memur ve memur emeklisi için ise, "Yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak" sözlerini kullandı.
Memur emeklileri SSK ve BAĞ-KUR’lulardan daha yüksek zam alacaklar. En düşük emekli aylığı için ise zam tablosu şu şekilde oluşuyor:
Okuyucu Yorumları 0 yorum