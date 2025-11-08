FİNANS

Kıdem tazminatı için 2026'da 3 ihtimal var! Tavan ücret 53 bin TL'ydi, uzman isim zam senaryolarını tek tek açıkladı

Ocak ayında memur ve emekli maaşına zam alacak. Milyonlarca çalışan ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflayson hedefini değiştirmesi ile de yıl sonu zam tablosu şekillenmeye başladı. Bir diğer gündem maddesi ise kıdem tazminatı olarak karşımıza çıkıyor. Ahmet Kıvanç, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni yıl zamlarından kıdem tazminatına kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu açıkladı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edilince maaş tablolarında da değişiklik olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Önceki raporda 2025 yılı enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağı tahmin edilirken, son raporda tahmin aralığı yüzde 31-33’e yükseltildi.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç, yıl sonu enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ne kadar zam alacağını şu şekilde açıkladı:

"Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında zam yapılacak"

Memur ve memur emeklisi için ise, "Yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak" sözlerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 3 İHTİMAL

Memur emeklileri SSK ve BAĞ-KUR’lulardan daha yüksek zam alacaklar. En düşük emekli aylığı için ise zam tablosu şu şekilde oluşuyor:

  • yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL
  • yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL
  • yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL
