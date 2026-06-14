Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Erzurum, Oltu’da yaşayan Mehmet Coşkun, hayatının en ağır acılarını peş peşe yaşadı. Dört evladını kaybeden yaşlı adam, yaklaşık 9 ay önce de hayat arkadaşını ebediyete uğurladı. Yalnız kalan Coşkun, bir süre önce tarlasını da satmak zorunda kaldı. Evinde geçmişten bugüne kadar kullandığı her birinde ayrı bir hatırası bulunan tarım aletlerini değerlendirmek isteyen Coşkun, onları kaldırımda sergileyerek satışa sundu.

Hayatta kimsesinin kalmadığını ifade eden Mehmet Coşkun, "Bu aletler çürüyüp gideceğine satıp kendime harçlık yapayım istedim" diyerek yaşadığı yalnızlığı ve çaresizliği dile getirdi.

"KALDIRIMDA O ŞEKİLDE OTURMASINA GÖNLÜM RAZI OLMADI"

Yaşlı adamın kaldırım kenarında aletlerle birlikte oturduğunu gören hayırsever iş insanı Fuat Demir ise duyarsız kalmadı. Coşkun’un durumundan etkilenen Demir, satışa çıkardığı tüm aletleri satın alarak, yaşlı adamın yüzünü güldürdü. Sabah işe giderken Mehmet Coşkun’u gördüğünü belirten Demir, "Mehmet amcamızın kaldırımda o şekilde oturmasına gönlüm razı olmadı. Yılların emeği olan aletlerini satın aldım ve evine gönderdim. Bir nebze olsun mutlu olmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Satışın ardından eline geçen parayla ekmek alan Mehmet Coşkun, sessizce evinin yolunu tuttu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır